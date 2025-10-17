Relevo en el banquillo

Hasta que no hice información municipal en el Ayuntamiento donostiarra –hace ya unos años– no llegué a percibir el nivel de desgaste que produce ejercer ... de político local en la primera línea consistorial. Los alcaldes y concejales, desde el primer momento en que pisan las calles, tienen que afrontar la mirada escrutadora de los ciudadanos, y en muchas ocasiones sus reproches. Es un marcaje férreo de los vecinos y los corporativos son los primeros en medir la temperatura demoscópica de la ciudad.

En este caso, la renuncia de Goia como primer edil después de diez años al frente de la gestión de Donostia supone a buen seguro un alivio en lo personal, pero también una autocrítica implícita de que su tiempo como entrenador en el banquillo de Ijentea kalea estaba agotado. El propio Goia, consciente del desgaste de su gestión, se aparta para que otro regidor más joven –el también jeltzale Jon Insausti– coja las riendas del consistorio y se convierta en un revulsivo del equipo de gobierno para lo que queda de legislatura.

Es toda una prueba de fuego para Insausti y para el resto de los partidos del consistorio –incluido su socio, el PSE–, que deberán observar cómo se mueve el futuro regidor antes de colocar las piezas de sus candidaturas. El histórico dirigente del PNVde Gipuzkoa Joseba Egibar repetía hasta la saciedad que lo que tenía que hacer un nuevo alcalde es tomar decisiones de calado desde el principio y no dejarlo para el final. Insausti deberá apretar el acelerador en las primeras medidas, que deberán ser de impacto para diferenciarse de Goia. El revulsivo incluye soluciones para una ordenación del tráfico a veces caótica, la mejorable limpieza viaria, la falta de taxis, la inseguridad que se percibe en algunas zonas de la ciudad y el casi imposible acceso a la vivienda, con los precios más caros de España. Esos serán los retos de Insausti, sin más dilación.