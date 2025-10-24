La entrevista más vasca del actor Jacob Elordi: «Tengo muchas ganas de ir a San Sebastián» El protagonista de 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, ha vuelto a hablar sobre sus raíces vascas en una entrevista con motivo del estreno de la película hoy en cines

M. S. Viernes, 24 de octubre 2025, 11:30 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

Jacob Elordi, el protagonista del nuevo 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, ha vuelto a hablar sobre sus raíces vascas en una entrevista con motivo del estreno de la película hoy en cines. El famoso actor australiano de 28 años, que ha sido entrevistado por una periodista ordiziarra, también se ha referido a la capital donostiarra, ya que el filme fue la película sorpresa del Festival de Cine de San Sebastián el pasado mes de septiembre.

El famoso actor que saltó a la fama por su papel de Nate Jacobs en la serie 'Euphoria' y que ha interpretado a Elvis Presley en la película 'Priscilla' de Sofia Coppola, ha desvelado en una entrevista a Cinemanía, que sus raíces vascas convencieron a Guillermo del Toro de que él era el indicado para ser el monstruo de 'Frankenstein'.

«Le dije que era vasco y me contestó: 'Entonces ya sabes de qué va esta película, ya sabes qué hacer'», ha recordado el actor sobre la llamada que tuvo con el director mexicano. «Le dije que mi padre era vasco y me dijo: 'Entonces lo entiendes'», revela el actor que fue la tercera opción de Guillermo del Toro para el papel después de Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield.

Jacob Elordi en San Sebastián

Y es que 'Frankenstein', que llegará a Netflix el próximo 7 de noviembre, fue la película sorpresa del Festival de San Sebastián y el público donostiarra esperaba la aparición de la estrella, aunque finalmente este no pudo acudir. Por lo que los donostiarras se tuvieron que conformar con un mensaje de Guillermo del Toro antes de la proyección del filme.

«Tengo muchas ganas de ir a San Sebastián», ha asegurado Elordi en la entrevista. «Estuve ocupado y no pude acudir, pero mi abuelo, que lee toda la prensa vasca, me contó que la película se había proyectado allí y que había ido muy bien. Eso hace que me sienta conectado a algo y es increíble», admite el actor que siempre se ha sentido orgulloso de sus raíces vascas.

El origen vasco del famoso actor

La primera vez que sus seguidores supieron de su vínculo con el País Vasco fue en una entrevista para GQ en 2020 en la que el intérprete corrigió su página en Wikipedia, en la que ponía que tenía ascendencia española. «Eso no es verdad», decía con contundencia: «Tengo ascendencia vasca, que es un pequeño lugar entre Francia y España».

A partir de ahí ha explicado en varias entrevistas que su abuelo, Joaquín Elordi, nació de Ondarroa (Vizcaya), pero que luego emigró a Australia, en donde trabajó cortando caña de azúcar hasta que consiguió llevar a toda su familia a las Antípodas. El padre del actor, John, nació en Markina (Vizcaya) y creció en Bilbao hasta los 8 años.