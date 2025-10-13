La investidura de Jon Insausti como alcalde de Donostia, prevista para el 29 de octubre

El Pleno de investidura de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia está previsto para el miércoles 29. Es la fecha sobre la que trabaja ... el Ayuntamiento para la toma de posesión del sucesor de Eneko Goia, quien oficializará su renuncia este jueves tras el Pleno de Política General.

Según ha avanzado este lunes el propio Goia en un desayuno con periodistas celebrado en el Salón de Plenos del consistorio donostiarra, las gestiones ante la Junta Electoral Central se están adelantando para que a partir del viernes, una vez consumada la salida del actual regidor, se puedan acelerar los trámites administrativos necesarios para el cambio en la Alcaldía.

«Es la hipótesis más probable», ha asegurado Goia, quien ha agradecido a los medios de comunicación el trato que le han dispensado durante estos diez años de mandato. «Me he sentido bien tratado, pese a que no siempre haya estado de acuerdo con los titulares que me habéis dedicado», ha resumido el regidor jeltzale.

Ampliar Goia, durante el desayuno que ha compartido esta mañana con periodistas. Lobo Altuna

Goia ha subrayado que se siente «tranquilo» ante el Pleno de este jueves, sesión en la que hará un balance de su etapa en el Ayuntamiento y hablará de objetivos cumplidos y retos que afronta la ciudad.

También ha expresado su preocupación por el auge de los extremismos en el mundo. «Tenéis una labor importante en la sociedad y debéis actuar con responsabilidad», ha pedido a los periodistas que cubren la actualidad municipal en la capital guipuzcoana.

Goia no ha ocultado que en su despedida oficial de este jueves sentirá «emoción». «Son catorce años trabajando en el Ayuntamiento y se crean lazos personales con los compañeros. Pero no será un adiós sino un hasta luego, porque nos vamos a seguir viendo y seguiremos compartiendo esta ciudad».

Sobre el trato que le darán los grupos de la oposición el día de su renuncia, ha admitido que tendrá que escuchar críticas a su labor como alcalde. «No espero menos de ellos. Tenemos visiones de la ciudad totalmente diferentes y eso no es malo. Hay que debatir sobre proyectos y propuestas, no sobre cuestiones personales. Eso no interesa».