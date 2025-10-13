Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti, el pasado 3 de octubre, durante su presentación como relevo de Eneko Goia Lobo Altuna

La investidura de Jon Insausti como alcalde de Donostia, prevista para el 29 de octubre

El Ayuntamiento trabaja con la Junta Electoral Central para acelerar los trámites una vez se oficialice la renuncia de Goia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:19

El Pleno de investidura de Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia está previsto para el miércoles 29. Es la fecha sobre la que trabaja ... el Ayuntamiento para la toma de posesión del sucesor de Eneko Goia, quien oficializará su renuncia este jueves tras el Pleno de Política General.

