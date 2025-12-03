Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Insausti, durante la rueda de prensa de ayer tras la reunión de la junta de gobierno.

Insausti afirma que sin nuevos desarrollos no habrá solución al problema de la vivienda

Explica que sin operaciones como Auditz Akular no será posible que los jóvenes donostiarras puedan aspirar a vivir en su ciudad

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:05

Donostia crece en población cada año porque vienen personas de fuera que quieren prosperar aquí y los jóvenes donostiarras también quieren desarrollar su vida en ... su ciudad. Ambas cuestiones son motivo de «orgullo», pero también suponen un reto para el nuevo alcalde, Jon Insausti, ante las dificultades de acceso a la vivienda en la ciudad con los precios más caros del país. Con este panorama, explicó que será imposible ofrecer soluciones habitacionales si no se contemplan nuevos desarrollos residenciales como Auditz Akular.

