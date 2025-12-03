Insausti afirma que sin nuevos desarrollos no habrá solución al problema de la vivienda

Donostia crece en población cada año porque vienen personas de fuera que quieren prosperar aquí y los jóvenes donostiarras también quieren desarrollar su vida en ... su ciudad. Ambas cuestiones son motivo de «orgullo», pero también suponen un reto para el nuevo alcalde, Jon Insausti, ante las dificultades de acceso a la vivienda en la ciudad con los precios más caros del país. Con este panorama, explicó que será imposible ofrecer soluciones habitacionales si no se contemplan nuevos desarrollos residenciales como Auditz Akular.

A diferencia de otros municipios de Gipuzkoa que «pierden año a año población», indicó el regidor, Donostia crece por su atractivo para los de fuera y para los que ya viven en ella. «Se genera una demanda creciente de vivienda porque los donostiarras quieren vivir aquí y porque hay personas de fuera del municipio que quieren prosperar en nuestra ciudad». Esta presión exige implementar nuevas viviendas para no frustrar las expectativas, sin olvidar que hay un factor añadido: «En una de cada tres viviendas de Donostia vive solo una persona». Es decir, los cambios sociales abonan una tendencia de reducción del número de habitantes por vivienda lo que, traducido en román paladino, significa que «para alojar a los mismos donostiarras nos hacen falta más viviendas».

Este cóctel 'explosivo' formado por tres factores que presionan en favor de que haya nuevas viviendas no puede resolverse solo con las decisiones que adopta el Ayuntamiento para «maximizar las viviendas en la ciudad construida», indicó el alcalde. Se refería con esta expresión al aumento de viviendas que permiten las segregaciones –hacer de una vivienda grande dos pequeñas–, los cambios de uso –convertir una oficina en una vivienda–, el traslado de actividades económicas a plantas de calle –facilitar el paso de despachos profesionales a plantas bajas–, o el control de viviendas de uso turístico –evitar que más suelo residencial se destine al uso turístico–. Así, Insausti señaló que para aumentar la oferta de vivienda son necesarios también nuevos desarrollos como el de Auditz Akular. Unas operaciones que suscitan críticas de asociaciones como Altza XXI Herri Ekimena. El alcalde replicó que hay asociaciones y vecinos que critican el proyecto de Auditz Akular pero también «vecinos que han venido a felicitarnos por la idea». Porque no se trata solo de construir viviendas «sino de regeneración urbana, mejorar los servicios, habilitar equipamientos, actividad económica, servicios públicos y mejorar las conexiones». «Se me hace muy difícil intentar dar respuesta a la necesidad de vivienda en la ciudad», concluyó el alcalde, «si no planteamos nuevos terrenos. Y, hablando claro, esta ciudad donde puede crecer es en Auditz Akular».