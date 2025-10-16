La conocida influencer que graba un documental en San Sebastián La joven catalana ha subido un vídeo en la capital guipuzcoana junto a su equipo de grabación

«¿Qué? ¿que si estoy grabando un documental?», es la primera frase de la influencer Ángela Mármol en un vídeo subido a su cuenta de Instagram, en la que acumula 2,4 millones de seguidores. En el vídeo, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, puede verse a la joven catalana de 23 años el paseo de La Concha de San Sebastián junto a su equipo de grabación.

«¿Quieres ver cómo se graba un documental. Espera, ven, que te lo enseño?», decía la joven conocida por hacer vídeos en TikTok, en donde cuenta con 7,7 millones de seguidores. «Por aquí tenemos las cámaras, al director, al guionista, al equipo de producción, y al sonidista, que todo lo escucha», bromeaba la joven.

Mármol anuncia así la grabación de su nuevo documental, aunque sin desvelar ningún tipo de detalle sobre su contenido y tampoco el porqué de su presencia en la capital guipuzcoana. A pesar de todo, recibió decenas de comentarios de felicitación de varias influencer y del resto de sus seguidores.

Fama y encuentro con Tom Cruise

Y es que la joven catalana, que en 2019 publicó su primer libro titulado 'Sonríe Aunque Te Cueste', en donde aborda el 'bullying' escolar que sufrió y uniéndose a la campaña #StopBullying, es una de las personalidades más conocidas en redes sociales. Fue entonces cuando decidió incursionar en redes sociales para compartir su historia con otros jóvenes que han pasado por situaciones similares.

Sin embargo, a causa de su fama también reveló que sufrió ciberacoso cuando terminó su relación con el polémico tiktoker y cantante Naim Darrechi, a quien denunció por violencia. Esto provocó la aparición de su segundo libro, 'Del cielo al infierno en un post' que vio la luz el 13 de octubre de 2021.

Ahora la joven ya es una influencer consolidada, llegando incluso a conocer a Tom Cuise en mayo de este año durante la gira promocional de Misión Imposible en el Festival de Cannes. «Ya os contaré un poco más cuando pueda», finalizaba diciendo la joven sobre el misterioso documental grabado en la capital donostiarra.