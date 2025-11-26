Los impulsores de la ciberseguridad

San Sebastián se ha consolidado como un polo de referencia en el ámbito de la ciberseguridad, gracias a un ecosistema de empresas, emprendedores, tecnología y ... talento que comenzó a gestarse hace ya 25 años. Esta semana, la capital guipuzcoana ha acogido, en el marco de la WeekINN y por primera vez, CyberFront, un evento organizado por el clúster Gaia y CyberEus, en colaboración con Cybertix, Exvolution, y Fomento de San Sebastián.

Participaron 300 profesionales, se debatió sobre los grandes retos digitales de ciberseguridad que afronta Europa y Euskadi y se dio voz a los emprendedores locales. El evento contó con la periodista Adela Úcar y fue inaugurado por Iñigo Olaizola, director gerente de Fomento de San Sebastián. Acudieron al evento Elixabete García, directora de Transformación Digital del Gobierno Vasco; Raúl Amarelle, gerente de operaciones de Incibe; y María Penilla, directora general de Ziur.

Intervinieron 30 ponentes y el restaurante Muka acogió el evento más lúdico, en el que Xabier Mitxelena, presidente de la asociación vasca de empresas de ciberseguridad (Cybasque), y Asier Basterretxea, coordinador de CyberEus, ejercieron de anfitriones.

Se reconoció a título póstumo a Mikel Fernández, persona «con la que empezó todo», fundadoren el año 2000 de la empresa S21Sec. Su viuda, Juani Izaguirre , recogió el galardón bajo la mirada de su hija, Nerea Fernández, y el hermano de Javier, Juan Carlos Fernández. Entregó el reconocimiento Igor Unanue, quien trabajó en su día en la citada empresa.

Se reconoció la labor institucional y el apoyo al sector de BIC Gipuzkoa y de Fomento de San Sebastián. Su responsable Ainhoa Aldasoro, recogió el galardón de manos de Xabier Mitxelena. También se reconoció la labor de la aceleradora Berri Up, que acaba de cumplir 10 años. Recogió el premio Pedro Muñoz Baroja.

Asistieron los profesionales: Carlos Barrios,de Gaia Value Capital; Lorenzo Díaz de Apodaca, y Boris Delgado, de Cybertix; Ivan Marten, presidente de Orkestra; Ibai Peña, de Tknika; Leticia Moreno, de MasOrange; Juan Rodríguez, de Mastercard; Ana Baliña, Miguel López y David Sánchez, de Thales; Raquel Tomé y Nerea Báez, de Jakincode; Giuseppe Urso, de Coro Cibersecurity; Dan Brett, de NNEAT; Yolanda Duró, de Borrmart; María Aperador, de BeValk; Fernando Braqueais y David Barroso, de Countercraft; Leire Díaz, del clúster Gaia; y Jon Mitxelena, de Cybasque.

También asistieron la presidenta del Puerto de Pasaia, Izaskun Goñi;Carmen Verdejo, de la Junta de Castilla y León; Alejandra Sicilia, de Cyberlur; Juan Ramón Aramendia, de Navarra Cybersecurity Center; Pedro Grande, de Leon Blockchain Hub; Oscar Hurtado, de Élite Atleta; Ion Larrañaga, de Aurisgapa; Silvia López, de Cesn; Pedro Muñoz, de Easo Ventures; Gorka Vicente, de HDIV; Maitane Valdecantos, de Audens; Alberto Román, de Accuratio; Beatriz Ruiz, de BRverse; Loinaz Merino, de Minsair Cyber; Eder San Millán, de Versia; y Josean Ramiro, de IZFE, entre otros.