Entre los galardonados, en el centro, Juani Izaguirre, viuda de Mikel Fernández, fundador de la empresa S21Sec.

Gente de la ciudad

Los impulsores de la ciberseguridad

Donostia ha acogido por primera vez CyberFront en el marco de la Week Inn, organizado por el clúster Gaia y CyberEus

Joti Díaz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:23

San Sebastián se ha consolidado como un polo de referencia en el ámbito de la ciberseguridad, gracias a un ecosistema de empresas, emprendedores, tecnología y ... talento que comenzó a gestarse hace ya 25 años. Esta semana, la capital guipuzcoana ha acogido, en el marco de la WeekINN y por primera vez, CyberFront, un evento organizado por el clúster Gaia y CyberEus, en colaboración con Cybertix, Exvolution, y Fomento de San Sebastián.

