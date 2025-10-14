Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El parque del paseo de Casares que limpiaron los vecinos el sábado 4.
San Sebastián

«Ni ilegal ni una temeridad», replican los vecinos de Altza que limpiaron el parque

Defienden que su actuación en la zona con amianto fue «superficial y segura» y denuncian el «abandono municipal durante años»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 07:19

Comenta

El grupo de vecinos de Altza que el sábado 4 accedió al parque del paseo Casares 153, cerrado desde hace ocho por contener amianto de ... forma prácticamente generalizada tanto en superficie como en profundidad, tal y como indica un informe encargado por el Ayuntamiento, rechaza «rotundamente la calificación de nuestra actuación como ilegal o como una temeridad», como definió su intervención el consistorio. En un comunicado remitido a este periódico, insisten en que su intervención fue «superficial y segura, realizada únicamente sobre la capa de vegetación exterior, sin alterar el subsuelo, que es donde podrían encontrarse posibles restos de amianto». Los vecinos definen su actuación como una «protesta cívica y pacífica, fruto de años de reclamaciones y gestiones formales sin respuesta efectiva». En su opinión, «el verdadero problema de salud pública no es nuestra actuación, sino la inacción municipal que ha permitido que un espacio potencialmente contaminado permanezca abandonado, mal vallado y cubierto de maleza durante casi una década».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8

    EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ni ilegal ni una temeridad», replican los vecinos de Altza que limpiaron el parque

«Ni ilegal ni una temeridad», replican los vecinos de Altza que limpiaron el parque