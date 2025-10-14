«Ni ilegal ni una temeridad», replican los vecinos de Altza que limpiaron el parque

Iker Marín San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 07:19 Comenta Compartir

El grupo de vecinos de Altza que el sábado 4 accedió al parque del paseo Casares 153, cerrado desde hace ocho por contener amianto de ... forma prácticamente generalizada tanto en superficie como en profundidad, tal y como indica un informe encargado por el Ayuntamiento, rechaza «rotundamente la calificación de nuestra actuación como ilegal o como una temeridad», como definió su intervención el consistorio. En un comunicado remitido a este periódico, insisten en que su intervención fue «superficial y segura, realizada únicamente sobre la capa de vegetación exterior, sin alterar el subsuelo, que es donde podrían encontrarse posibles restos de amianto». Los vecinos definen su actuación como una «protesta cívica y pacífica, fruto de años de reclamaciones y gestiones formales sin respuesta efectiva». En su opinión, «el verdadero problema de salud pública no es nuestra actuación, sino la inacción municipal que ha permitido que un espacio potencialmente contaminado permanezca abandonado, mal vallado y cubierto de maleza durante casi una década».

Sobre este parque, que el Ayuntamiento prevé descontaminar y reurbanizar en 2026 una vez reciba antes de final de año el visto bueno del Gobierno Vasco, aclaran que el acceso al mismo ha estado «siempre libre, hasta el punto de que los niños entran habitualmente a recoger pelotas que caen desde el frontón colindante». En su opinión, lejos de existir vandalismo, «hemos sido los vecinos quienes, en reiteradas ocasiones, hemos solicitado al Ayuntamiento que se reforzara el cerramiento para evitar riesgos». Por último, insisten en que el único objetivo de la acción fue «visibilizar el abandono del parque y reclamar su descontaminación y recuperación» y reiteran que «no se intervino sobre el terreno ni se realizó una limpieza profunda: únicamente se retiraron zarzas y maleza superficial acumulada».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión