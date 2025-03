Igor Rufo Urrutia e Igor Dehesa Urkia: «Dos banderas ondearán siempre en nuestro bar, la ikurriña y la arco iris»

Begoña del Teso San Sebastián Domingo, 23 de marzo 2025, 09:06 Comenta Compartir

Son matrimonio. Y de Errenteria. Se llaman igual. Uno siempre ha sido hostelero (Lobo en Donostia, Ciaboga en San Juan, Kerala en Errenteria...). El otro ha trabajado de transportista. Decidieron abrir negocio. Bar. Miraron muchos locales. Se fijaron en el que fue, durante 26 años, el mesón-bodega Chicote regentado por Pedro. Lo cogieron. Con opción a compra (dentro de tres años, ilusión...). Están frente a la ermita de aquella de la que hoy se sabe que fue discípula de Cristo, María Magdalena. Estamos en Errenteria. En la calle María de Lezo (camarera de Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII). No lejos de otro bar interesante, el Gailur.

– Parece que ya pasó el tiempo de reivindicar banderas. Sin embargo, vosotros lo hacéis.

– ¿Por qué no? Somos vascos y somos un matrimonio homosexual. Que la gente lo sepa. Y que sepa que aquí todo el mundo es bienvenido. Deseamos que nuestro bar sea un punto de encuentro seguro, cómodo y agradable. Aunque tus banderas sean otras. Las nuestras son estas. En Donostia hace tiempo (demasiado) que cerró El Callejón. Y después el Txirula. Hace nada que bajó las persianas el Dioni's y ya Gehitu no organiza fiestones en Jareño. Necesitábamos un punto donde estar bien. Donde a nadie le importe un carajo que seas lo que quieras ser. Por eso las banderas.

«Hemos abierto hace un mes y unos cuantos días. Todo va bien. Gemma nos prepara los callos y nosotros, en compañía de Amaia y Maddi, descorchamos botellas de 'Habla del silencio' y servimos café comprado en la cuesta que lleva al Topo, en cafés Manolo»

– Un camaleón como amuleto, un nombre para el local, un sí es no provocador.

– El camaleón puede tener todos los colores y más de nuestras dos banderas. El nombre no es tanto por provocar sino como homenaje a mujeres de esas a las que no se las achanta tan fácilmente. Conocimos a Bixi en Doneztebe. Era (es todavía y a sus 85 años) una mujer de rompe y rasga. Trabajaba en la huerta y proporcionaba al pueblo leche, huevos y verduras. Tenía carácter y era famosa por decir eso cuando alguien la sacaba de sus casillas, 'no me toques el piporro'. Vestía tal como nosotros hemos vestido al camaleón. Y lleva, como él, deportivas blancas. Es la Bixi, sí. Tan fuerte como otras mujeres. Gemma, por ejemplo. Es la madre de uno de nosotros dos y como aún no hemos elegido cocinero, es ella quien nos prepara (en casa) los pimientos rellenos de bacalao y esa casquería que queremos sea el referente de nuestro bar: orejas, patitas...

– Me habéis hablado también de Gregori. No la ubico.

– Nos has pedido una ruta por Donostia antes de coger el Topo, el Cercanías o el bus hasta Errenteria y te hemos dicho que nosotros empezaríamos en el Federico de Fermín Calbetón, con esa paella que nadie prepara como lo hace ella. Claro que enseguida saltaríamos a Errenteria. Para tomarnos el vermut preparado por Montse en el Kerala y las ostras acompañadas con un buen godello en el Gamón 14. Si os habéis rezagado y aún estáis en Donostia, tomaros el café en el Panchito de la plaza Gipuzkoa. Si ya estáis aquí, probad nuestro espresso de cafés Manolo. Lo tuesta Igor ahí al lado, en la calle Pablo Iglesias. Porque, por supuesto, aquí buscamos el producto KM0.

– Tenéis Estrella Galicia en los cañeros pero, morro fino, ahí está, en botella, la Baztan, de los cerveceros artesanos Bidassoa.

– Según las notas de cata de algunas web, te vas a encontrar con una lager de color ámbar de 5,9%. Aromas y sabores suaves de cereal, caramelo y fruta dulce. Notarás cierto amargor que equilibra su perfil maltoso. Nos preocupa que lo que servimos esté bien elaborado. Por eso, además de la clásica de Petritegi, tenemos la sidra de la Familia Bengoetxea-Arruti, la de la sidrería Ola de Irun, sidra con denominación de origen porque solo utilizan manzana autóctona.

– A mí me atrae ese vino extremeño, 'Habla del silencio'.

– Es bueno. Elaborado con Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo. En 2024 fue elegido el Mejor Vino Tinto Joven del Año por los usuarios de la Guía de Vinos Gourmets. Tiene aromas a romero y moka. También a grafito.

– Interesante. ¿Para acompañar a cuál de vuestras propuestas de cocina?

– Las croquetas de bacalao, los champis...

– ¿Qué obra habéis hecho para convertir el Chicote en vuestro bar?

– Sobre todo darle luz, luminosidad. Tenía aire de clásico mesón, con las paredes llenas de esos azulejos con frases que se suponen graciosas o enjundiosas. Mantenemos toda su capacidad. Tenemos terraza, tenemos barra y tenemos comedor. Menú del día y carta los fines de semana.

– ¿Y ese walkie-talkie?

– La cocina está abajo, en el subsuelo y no hay cobertura. Nos comunicamos por radio.

– Hemos citado a mucha gente pero creo que os apetece recordar a alguien más.

– Ya hablan de él en Kuir Artxibo Bizia, esa iniciativa prodigiosa, pero a Mikel Martín Conde, 'Mikela', miembro de Egham, del EMK, de la mesa LGTBIQ+, nadie puede ni debe olvidarle. Siempre estuvo en pie de guerra.