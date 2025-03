«El ser humano no quiere viajar atrás en el Tiempo sino cambiar 'su' Historia»

De Eskoriatza, vive en Aiete y tiene casa en La Rioja, en Cirueña, cerca de Santo Domingo. Estudió Ingeniería de Organización Industrial cuando la facultad ... estaba en el edificio que hoy es el Koldo Mitxelena. Lee a Santiago Posteguillo, a Paula Hawkins y a Carmen Posadas. Diseña y gestiona polígonos empresariales o industriales. Tiene tres novelas escritas, 'Y sin embargo funciona', esta 'Jugando con Dios' recién publicada y 'Txotx', aún sin editar.

– Tuvo que ser bonito. Inquietante también.

– ¿El qué?

– Aquella noche cuando te fuiste a la cama después de haber leído varios capítulos de 'El señor de los anillos' y en sueños seguiste viviendo las aventuras y los misterios de la Tierra Media.

– Me pasó dos veces. De joven leía mucha literatura fantástica. Con la edad (supongo que será por eso...) me he ido escorando más hacia la literatura histórica. Pero por aquel entonces, cuando tenía 18, 19, 20 años, recuerdo llegar pronto a la pensión para poder leer un rato largo antes de acostarme. Dos noches me pasó, sí. Dejar el libro, dormirme y seguir leyéndolo o viviéndolo en sueños. Fue una sensación tan intensa que las noches siguientes intenté con todas mis fuerzas que se repitiera. Pero no lo logré.

– Según tú, solo dos películas han logrado adaptar bien una obra literaria, 'Los santos inocentes' y 'El nombre de la rosa'. Yo creo que hay más pero...

– Quizás pero yo diría que el libro deja más libertad al lector para que imagine, para que cree su propio universo a partir de lo que está leyendo. Para que ponga rostro a los personajes, para que dibuje el paisaje. El cine te lo da todo hecho y a no ser que juegue con la elipsis y el fuera de campo, todo está ahí y lo ves. Los personajes tienen una cara que tú no has soñado y están en lugares que tú no has pensado. Quizás por eso yo en mis novelas intento hacer las menos descripciones posibles. La fuerza la pongo en los diálogos y que sea el lector quien los habite y los llene.

– 'Jugando con Dios' plantea una serie de preguntas para las que quizás nadie, ni siquiera tú, tenga respuestas. Cuestiones que van más allá de si se puede viajar o no en el Tiempo.

– Soy ingeniero de Organización Industrial. Me especialicé porque siempre me ha atraído el mundo de la empresa, de la gestión pero cuando yo me inicié en los estudios superiores no existía como tal lo que hoy es Administración y dirección de empresas. Compartimos asignaturas con las otras ingenierías pero en los últimos cursos se hablaba de lo que hoy es mi profesión, de cómo sacar adelante un polígono industrial o empresarial. O un parque tecnológico. Así que por mis estudios es normal que en mis novelas sean científicas muchas teorías y paradojas que planteo y uso como herramientas para desarrollar y sostener la trama. ¿Ves 'Jugando con Dios' solo como una novela sobre viajes en el Tiempo?

– Diría que no pero es tu libro, mejor respondes tú.

– No, no lo es. Entre otras cosas porque dudo que lo que los seres humanos deseáramos fuera simplemente viajar a épocas pasadas. Pienso que nuestro afán sería retroceder para intentar cambiar la Historia. ¿Pero es eso lícito? ¿Cambiarla pero para beneficiar a quién? Porque en realidad, el ser humano quiere alterar lo que a él le afecta sin importar cómo quedan los demás. Son paradojas de nuestra especie, que parece buscar la felicidad total sin caer en la cuenta de...

«Me gusta usar principios científicos en mis intrigas. ¿Ejemplo? Los elementos finitos, que determinan los esfuerzos y desplazamientos en sistemas mecánicos. O la paradoja de los gemelos. La misma idea de que el espacio se puede deformar pero el tiempo no...»

– ¿Qué?

– No existe. Solo podemos ser felices por un poco de tiempo. Y a trozos. En mi libro, que tiene maneras de novela negra, me pregunto también si nacemos siendo buenos o si ya anida en nosotros la semilla de la Maldad.

– Durante siglos se dijo que nacíamos con el pecado original de nuestros ancestros del Paraíso.

– Se dijo, sí pero ahora se hace mucho hincapié en que es nuestro entorno socio-económico-familiar quien puede hacernos mejores o peores. Y si supiéramos que el niño que acaba de nacer se volverá un dictador de dictadores, ¿habríamos de regresar al pasado para eliminarlo?

– Creo que llegó el momento de tomarnos un vino. Eres gran aficionado, pronto empiezas un curso de cata en Txirain.

– Al principio yo era de los que piensan 'si me gusta es bueno, si no, no lo es'. Hoy me siento embrujado por las mil historias del vino, por sus aromas, sus toques de madera, sus notas. He aprendido a 'mirarlo', a encandilarme con su 'lágrima'. Estuve en un curso sobre vinos de otros mundos. Nunca sospeché que hubiera tantas maneras de hacerlo, de servirlo, de tomarlo.

– Me pregunto si te da miedo la tecnología, la IA.

– La tecnología, la ciencia, la cuántica avanza a velocidades jamás vistas. Hemos de hacer el esfuerzo de intentar estar al día o nos manipularán y arrollarán. Debemos también cultivar una conciencia crítica, saber qué buscan algunos con ellas.