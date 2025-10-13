Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación

El hombre, de 28 años, fue descubierto por un ciudadano que alertó a la Ertzaintza y pudo ser detenido

L. Ochoa

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:03

Podría parecer el rodaje de una escena de la película 'Misión Imposible', pero la realidad, una vez más, ha superado a la ficción. Ha ocurrido en San Sebastián, en un hotel del barrio del Antiguo donde un hombre ha sido detenido después de que intentara robar en una habitación tras descolgarse desde la azotea. El varón, con antecedentes por este tipo de delitos, había entrado al establecimiento hotelero por la puerta, como un cliente más.

Los hechos ocurrieron este domingo a las 15.00 horas de la tarde cuando un particular informó a una patrulla de la Ertzaintza que realizaba funciones de protección ciudadana en la zona de que acababa de ver a un individuo caminando por la azotea de un hotel, a donde había accedido a través de una trampilla desde la última planta. Seguidamente, este individuo se había descolgado desde el tejado para acceder al balcón de una de las habitaciones.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, los agentes se dirigieron al lugar y observaron 'in situ' cómo el sospechoso saltaba en ese momento la valla que separa las terrazas de dos habitaciones contiguas. El hombre se percató también de la presencia policial y se agachó rápidamente para tratar de ocultarse. Los agentes, con la colaboración del personal del hotel, accedieron a la habitación donde se encontraba el sospechoso. El varón fue localizado apoyado en la barandilla de la terraza, mirando a la calle en actitud de disimulo. Tras ser sorprendido, indicó además que una persona de la recepción le había dejado la llave de la habitación y permitido el acceso a la misma.

Tras comprobar que no disponía de ninguna llave y que la citada habitación estaba a nombre de otro cliente, se procedió a su detención por un delito de robo con fuerza mediante escalo.

El arrestado, de 28 años, cuenta con antecedentes policiales, principalmente por hechos contra la propiedad, allanamientos, amenazas y coacciones. Una vez finalizadas las diligencias policiales ha sido puesto ya a disposición judicial.

