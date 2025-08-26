Hospitalizado un ciclista tras una colisión con un camión en Donostia
El accidente ha tenido lugar en la rotonda de Rekalde
A. I.
Martes, 26 de agosto 2025, 11:56
Un ciclista ha tenido que se trasladado este martes al Hospital Donostia como consecuencia de las heridas sufridas tras un accidente con un camión en ... San Sebastián. El siniestro ha tenido lugar en la GI-2132 a la altura de la rotonda de Rekalde pocos minutos después de las once de la mañana, según ha informado el Departamento de Seguridad.
