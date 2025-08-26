Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la rotonda de Rekalde. Google Maps

Hospitalizado un ciclista tras una colisión con un camión en Donostia

El accidente ha tenido lugar en la rotonda de Rekalde

A. I.

Martes, 26 de agosto 2025, 11:56

Un ciclista ha tenido que se trasladado este martes al Hospital Donostia como consecuencia de las heridas sufridas tras un accidente con un camión en ... San Sebastián. El siniestro ha tenido lugar en la GI-2132 a la altura de la rotonda de Rekalde pocos minutos después de las once de la mañana, según ha informado el Departamento de Seguridad.

