Historia de la enfermería guipuzcoana

La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) acogió el pasado martes la presentación del libro 'Así lo viví yo. Historia reciente del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (1975-2012)', escrito por María Jesús Zapirain, quien presidió la institución durante 24 años y ha estado vinculada al colegio durante casi cuatro décadas. El libro nace como una crónica para entender la evolución de la enfermería guipuzcoana y la construcción de sus estructuras profesionales durante los últimos 40 años. Desde una mirada personal y documentada, Zapirain recoge los principales hitos que han marcado la identidad y el reconocimiento actual de la profesión.

La presentación del libro, editado por el COEGI, consistió en un diálogo entre la autora y la actual presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, Arrate Zumeta, en el que se habló sobre la evolución, hitos y el presente de la profesión sanitaria más numerosa, que cuenta con cerca de 6.000 profesionales en ejercicio en Gipuzkoa.

La expresidenta María Jesús Zapirain recordó cómo en la década de los setenta el reconocimiento social que ahora tiene la enfermería no existía: «Hoy, la ciudadanía sabe quiénes somos y qué aportamos. La sociedad necesita cuidados más que nunca y, aunque avance la tecnología o la inteligencia artificial, sin enfermeras el sistema sanitario no funciona», subrayó.