Hamaiketako en el ecuador de las fiestas

Gente de la ciudadHamaiketako en el ecuador de las fiestas
El Ayuntamiento reunió en el salón de plenos a entidades y empresas que colaboran con la Semana Grande
Joti Díaz
Viernes, 15 de agosto 2025, 06:22
Como ya es tradición, el miércoles de Semana Grande, el Ayuntamiento invitó a las diferentes entidades y asociaciones que colaboran en las fiestas y en diferentes actividades a lo largo del año. El alcalde Eneko Goia hizo un balance del ecuador de las fiestas como antesala de un largo aperitivo para saludar y vivir momentos agradables. No faltó la trikitixa, el photocall y los pintxos de la empresa Divinus Catering.
La representación del Ayuntamiento estaba formada por los concejales del PNV: Nekane Arzallus, Mariaje Idoeta, Olatz Yarza, Kerman Orbegozo, Ana López y Martín Ibabe. Del Partido Socialista acudieron: Ane Oyarbide, Iñigo García, Juan Marrero y Carlos García. Por parte de EH Bildu: Juan Karlos Izagirre, Itziar Iturri, Ricardo Burutaran, Izar Hernando, Jon Markel Ormazabal y Garbiñe Alkiza, además de Maialen Iriarte y Nerea Kortajarena, portavoces en las Juntas Generales de Gipuzkoa y el Parlamento Vasco, respectivamente. Del PP acudieron los concejales Borja Corominas y Vanessa Vélez y de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa.
No es fácil reunir al alcalde Goia y los exalcaldes Izagirre, Xabier Albistur y Odón Elorza. Dejando aparte sus diferencias políticas, aceptaron fotografiarse juntos para este medio.
De la Real Sociedad de Fútbol estaban sus vicepresidentes Mikel Ubarrechena, con Laura Mateos, y Angel Oyarzun, con su esposa Begoña Irazu. De otras entidades: Juan Jesús Neira, Juan José Goikoetxea, Ramón Beraza, Marta García, y Oiaun Calleja. Por parte de Aranzadi; Laiene Anabitarte, y Ane Muñoz. Del Zinemaldi: José Luis Rebordinos, Ruth Pérez Anucita y Maialen Beloki. Del Orfeón Donostiarra: Antxon Elosegui, José Antonio Sainz Alfaro, Kerman Ormazabal y Sonia Esturo. De la Orquesta de Euskadi: Roberto Ugarte, y Amaia Añua. También Ane Ruiz, de la Asociación de Empresarios de Hostelería; Arrate Zumeta, del Colegio de Enfermería; Iñigo Anduaga y Josune Valle, del Palacio Miramar; Loli Vals y Marialen San Sebastián, de Eragin; Andoni Alonso, de la Quincena Musical; Aitor Arregi, Xabier Berzosa, Jon Garaño y José Mari Goenaga, del grupo Moriarti; Tristán Montenegro y Maite Sabadell, del Grupo Bataplan. No se perdieron el hamaiketako el doctor Daniel Zulaica y Conchi Arrizabalaga, de los hoteles Arrizul; Isabel Arrizabalaga, de Donostia Turismo; Isabel Verdini, Jesús Murua, Jon Alonso y Ainhoa Bakaikoa, de Verdini Dantza Taldea; Josu Larrarte, de EL DIARIO VASCO; y Pio Aguirre, Marta Lizarraga, Itziar Almagro, José Mª Fernández y Javier Urreaga, de parte del Club Náutico; Agustín Pajares e Ignacio García, de la sociedad Gaztelubide; Beñat Muñoz, Juan Carlos Muñoz y José Mari Urdampilleta, de Itsas Gain. Manuel Mugica, exconcejal de Gante, tampoco se perdió el evento. Y también se pudo ver disfrutar del evento a Jon Udakola e Iñaki Saez, responsables de la Guardia Municipal, y al concejal de Seguridad, Martín Ibabe. Entre los invitados estaban igualmente Patxi Alberdi y Begoña Calleja de BAE; Aitor Vidal, del hotel Amara Plaza; Gorka Arnao, de Tritón Eventos; Xabier Zabala e Izaskun Vázque, de FCC; y Yulia Yuroba y Begoña Caballero, de Bikarte.
