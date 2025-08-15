Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El salón de Plenos se llenó de invitados para el hamaiketako de la Aste Nagusia.

Gente de la ciudad

Hamaiketako en el ecuador de las fiestas

El Ayuntamiento reunió en el salón de plenos a entidades y empresas que colaboran con la Semana Grande

Joti Díaz

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:22

Como ya es tradición, el miércoles de Semana Grande, el Ayuntamiento invitó a las diferentes entidades y asociaciones que colaboran en las fiestas y en diferentes actividades a lo largo del año. El alcalde Eneko Goia hizo un balance del ecuador de las fiestas como antesala de un largo aperitivo para saludar y vivir momentos agradables. No faltó la trikitixa, el photocall y los pintxos de la empresa Divinus Catering.

La representación del Ayuntamiento estaba formada por los concejales del PNV: Nekane Arzallus, Mariaje Idoeta, Olatz Yarza, Kerman Orbegozo, Ana López y Martín Ibabe. Del Partido Socialista acudieron: Ane Oyarbide, Iñigo García, Juan Marrero y Carlos García. Por parte de EH Bildu: Juan Karlos Izagirre, Itziar Iturri, Ricardo Burutaran, Izar Hernando, Jon Markel Ormazabal y Garbiñe Alkiza, además de Maialen Iriarte y Nerea Kortajarena, portavoces en las Juntas Generales de Gipuzkoa y el Parlamento Vasco, respectivamente. Del PP acudieron los concejales Borja Corominas y Vanessa Vélez y de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa.

No es fácil reunir al alcalde Goia y los exalcaldes Izagirre, Xabier Albistur y Odón Elorza. Dejando aparte sus diferencias políticas, aceptaron fotografiarse juntos para este medio.

De la Real Sociedad de Fútbol estaban sus vicepresidentes Mikel Ubarrechena, con Laura Mateos, y Angel Oyarzun, con su esposa Begoña Irazu. De otras entidades: Juan Jesús Neira, Juan José Goikoetxea, Ramón Beraza, Marta García, y Oiaun Calleja. Por parte de Aranzadi; Laiene Anabitarte, y Ane Muñoz. Del Zinemaldi: José Luis Rebordinos, Ruth Pérez Anucita y Maialen Beloki. Del Orfeón Donostiarra: Antxon Elosegui, José Antonio Sainz Alfaro, Kerman Ormazabal y Sonia Esturo. De la Orquesta de Euskadi: Roberto Ugarte, y Amaia Añua. También Ane Ruiz, de la Asociación de Empresarios de Hostelería; Arrate Zumeta, del Colegio de Enfermería; Iñigo Anduaga y Josune Valle, del Palacio Miramar; Loli Vals y Marialen San Sebastián, de Eragin; Andoni Alonso, de la Quincena Musical; Aitor Arregi, Xabier Berzosa, Jon Garaño y José Mari Goenaga, del grupo Moriarti; Tristán Montenegro y Maite Sabadell, del Grupo Bataplan. No se perdieron el hamaiketako el doctor Daniel Zulaica y Conchi Arrizabalaga, de los hoteles Arrizul; Isabel Arrizabalaga, de Donostia Turismo; Isabel Verdini, Jesús Murua, Jon Alonso y Ainhoa Bakaikoa, de Verdini Dantza Taldea; Josu Larrarte, de EL DIARIO VASCO; y Pio Aguirre, Marta Lizarraga, Itziar Almagro, José Mª Fernández y Javier Urreaga, de parte del Club Náutico; Agustín Pajares e Ignacio García, de la sociedad Gaztelubide; Beñat Muñoz, Juan Carlos Muñoz y José Mari Urdampilleta, de Itsas Gain. Manuel Mugica, exconcejal de Gante, tampoco se perdió el evento. Y también se pudo ver disfrutar del evento a Jon Udakola e Iñaki Saez, responsables de la Guardia Municipal, y al concejal de Seguridad, Martín Ibabe. Entre los invitados estaban igualmente Patxi Alberdi y Begoña Calleja de BAE; Aitor Vidal, del hotel Amara Plaza; Gorka Arnao, de Tritón Eventos; Xabier Zabala e Izaskun Vázque, de FCC; y Yulia Yuroba y Begoña Caballero, de Bikarte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  6. 6 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  7. 7 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 Xabier Anduaga: «Salía durante toda la noche y actuaba a las once de la mañana como si nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hamaiketako en el ecuador de las fiestas

Hamaiketako en el ecuador de las fiestas