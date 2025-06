«Hacemos muchas cosas pero acaso no estamos seguras de hacerlas bien»

No se trata de contraprogramar al autor de 'Born in the USA' o 'Thunder Road' sino de ofrecer planes para rellenar con mucho arte las ... horas anteriores al concierto. Maddi Ibañez Etxeandia, Areia Macieira Iñigo, Lourdes Lagos Velásquez e Ilazki Portugal a quienes les gustan el jazz, Sade y la brasileño-japonesa Lisa Ono, una de las grandes de la bossa nova, nos proponen aparecer hacia las 18 horas por Herrera, más exactamente por el número 11 de la calle San Antonio para asistir, en la sede de la Fundación Jason, al pase de modelos de las últimas creaciones de Lourdes e Ilazki y a las exposiciones de fotos, dibujos y graffitis sobre cartón pluma de Areia y Maddi. Son alumnas del Pasaia-Lezo Lizeoa, de Zubiri y de Leizaran. Están o en segundo de la ESO o ya se han graduado de la DBH o terminaldo bachillerato. Tienen entre 15 y 17 años. Están sobradamente capacitadas para todo y charlamos en la terraza del Erdiko, en la calle Autonomía 11. En compañía de su mentora, Olatz Alberdi.

– Una de vosotras quiere ser ingeniera mecánica. Por la UPV.

– Yo, Maddi. Me gustan los coches. Me gustaría poder construirlos y también transformarlos. También me gustan los graffitis y el dibujo. Me gustaría pintar en paredes pero me vale con hacerlo sobre cartón-pluma. No, sobre papel no. No aguantaría el spray. Y yo el fondo lo hago siempre con bote. Y sobre ese fondo dibujo.

«Y por su parte la gente debe convencerse de eso, de que los jóvenes hacemos muchas cosas y soñamos muchas más. No estamos enganchados a las redes ni al móvil y cuando lo estamos es porque nos ayudan a descubrir, conectarnos y comunicarnos»

– Una de vosotras acaba de llegar de un megaviaje por media Europa, uno de esos que se hacen en plan fin de curso.

– Yo, Lourdes. He llegado ahora mismo. Ducha, desodorante, colonia y aquí estoy. Diez días en autobús: Praga, Berlín, Amsterdam, Brujas, París. Voy a estudiar Moda en AEG y juro que si algún día me invitan a presentar mis colecciones en las pasarelas exigiré avión.

– Una de vosotras no tiene cámara de fotos pero las hace y ha sacado una bien linda, la de una huerta en Barillas, Navarra.

– Yo, Areia. No, todavía no tengo pero me las arreglo con la cámara del móvil. Me gusta fotografiar momentos y sitios que son especiales para mí. Como por ejemplo, el que dices, el de la huerta de mi abuelo Gabriel en el pueblo. También dibujo. Mis fotos y mis dibujos los podréis ver hoy en la exposición. Y cuadros.

– ¿Cuál es tu estilo?

– Me gusta dibujar, pintar y fotografiar cosas que expresen cosas. No sé, de alguna manera te diría que mis trabajos son 'recuerdos encapsulados'. Pinto bastante con acrílico con espátula. Intento transmitir calma en mis pinturas y dibujos. También uso la tinta. Si venís hoy veréis una casa japonesa pintada con eso, con tinta. Voy a estudiar diseño gráfico en Ceinpro. Me atrae el marketing y eso de poner nombre a empresas o negocios, el 'branding'.

– La diseñadora de moda sois tú, Lourdes e Ilazki que no está con nosotras en el Erdiko pero sí en la foto. Dices que su estilo es mucho más radical que el tuyo. Tanto que hasta te recuerda aquel desfile de Alexander McQueen, el de 2009.

– Sí. Aquel 'Fall'. Hay videos maravillosos en internet. Usó materiales reciclados, bolsas de basura y logró elegancia. Ilazki crea prendas muy contemporáneas. Quería utilizar en su proceso cápsulas de café pero al final trabajó con periódicos. ¡Y naipes!

–Creo que tuvisteis la ayuda de una patronista profesional...

– La de Raquel Oliver, de Sorika Fashion Design. A mí me encantó todo el proceso, sobre todo eso de ver que ya lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Pero de patronaje no sabía nada. Cierto que entré en internet y me enteré de muchas cosas. Me fascinó el proceso. Es que acabas creando algo que en principio no existe. Para lo que se necesita hasta cálculos matemáticos. Sí, para pasar las medidas que has tomado al papel y del papel a la prenda. Estoy segurísima de que la moda es un arte y una forma de expresión.

– Y quien aún lo dude, que asista hoy a vuestro desfile. Tú presentas dos colecciones, ¿no?

– Una trabajada con telas traídas del Senegal por una amiga. Me inspiré en que en mi familia el 31 de diciembre es tradición sentarse a la mesa elegantes, bien vestidos. Los otros diseños son muy distintos, con más caída, más vuelo, más cuerpo. Los llamo 'Midnight Bloom', 'Queen of Hearts' e 'Iris'.

– Maddi, tú aparte de dibujante y graffitera eres jefa de producción de este festival de moda y exposición artística. ¿Mucho lío?

– Y algo de rabia. Resulta que una escuela universitaria nos cedió una sala para colgar la obra en las paredes, para la pasarela, para conectar los amplis y que así se escuchara nuestra playlist. Cuando solo faltaban dos meses (llevamos currando desde septiembre de 2024) dijeron que no podía ser...

– Ya les pesará. Cuando se den cuenta de que habéis hecho muchas cosas y además...

–...Nos hemos convencido ya de que sí, las hemos hecho bien.

– ¿Qué significa 'Kälena'?

– 'Creatividad'. En hawaiano. Eso, se descubre en la red. Nos enganchamos, sí. Pero para saber más, para conectarnos entre nosotros.