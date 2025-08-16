Gran fiesta en el palacio Miramar

Joti Díaz Sábado, 16 de agosto 2025, 06:06 Comenta Compartir

La fiesta del palacio Miramar que organiza todos los años esta casa en Semana Grande resultó un éxito. Acompañó al evento la buena temperatura. Cerca de 400 personas acudieron a la cita del pasado martes. El director general, Iñigo Martín, y el director, David Taberna, encabezaban la amplia representación de EL DIARIO VASCO.

Fue precisamente Iñigo Martín, presentado por Laura Chamorro, quien dio la bienvenida a todos los invitados. Sin duda, la noticia simpática surgió durante el lanzamiento de los fuegos artificiales, ya que el sistema de riego comenzó a funcionar y varios invitados e invitadas tuvieron que salir corriendo del jardín.

Además de los citados en crónicas anteriores de mis compañeros, también estaban presentes la presidenta de Aspegi, Nerea Ibáñez, y Carlos Mier; Amaia Larrea y Aitziber Más, de Super Amara; el médico Joseba Beitia, exgerente de Quirón; la periodista de ETB Aurkene Iturrioz; Eduardo Setién, Ana Elósegui, Raimundo Santiago, Cristina Fernández; Claudio Munoa y Gonzalo Lapazaran, de la joyería Munoa; Aitziber Más, de Super Amara; Antxon Oruesagasti, de Mémora San Sebastián, y Yolanda Marcos; Ignacio Muñoz, de Interal, y Marina González; Juan Azpiroz y Patricia Rodríguez, presidente y gerente del Club de Tenis respectivamente; Napo Lertxundi y Jon Berregui, del Grupo Saizar; Iñigo Zubiarrain, de la inmobiliaria Etxe&Co, y María Aguado; Daniel Urruchua, de Bokeu, Lander Guibelalde, de Hine, y Mikel Usandizaga; Daniel Zulaica, de hoteles Arrizul, y NereaRodríguez, de Shops Donostia.

Además, los hermanos Sara y Markel Tolaretxipi; Javier y Marina Orbegozo, de Perelada-Chivite; Robert Nieto y Belén Villalva, de Midfield; la actriz y modelo Manana Kapanadze; la influencer Teresa Otegui; Aitor Eizaguirre y Natalia Luzuriaga llegaron desde Azpeitia; Gonzalo Martínez de Lizardui, de Get In; Ana Román y Arantxa Iruretagoiena, de Talasoterapia La Perla; Mar Miranda e Iván Marten, de Orkestra; Oianko Choperena, de la Diputación, Ainitze Blanco,Alain Cenarruzabeitia y Nekane Pamies.

No faltó la música del gran DJ Eduardo Bengoa, que animó la fiesta y la excelente cena de pie que ofreció el Grupo Bokado, con su gerente Jesús Santamaria.