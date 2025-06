Goia dice que hablar del uso de San Bartolomé como parque es «inoportuno» y «peligroso»

Eneko Goia frenó en seco el debate sobre el futuro uso de la ladera de San Bartolomé en la que no se ejecutará el centro ... comercial previsto. En respuesta a una moción de control de Elkarrekin Podemos que planteaba destinar este terreno a parque público, el alcalde aseguró que «aún no es momento de hablar de este tema» y advirtió de que es «inoportuno» e incluso «peligroso».

«No queremos que se construya el centro comercial, pero todavía no hemos resuelto el contrato» con la sociedad Midfield Capital, que promovía el desarrollo terciario del ámbito, recordó Goia, quien subrayó que «procesalmente, esto que plantean» desde Elkarrekin Podemos «no es correcto y puede ir en contra de los intereses del Ayuntamiento en este momento».

El regidor donostiarra recordó asimismo que la parcela «no es municipal sino de San Bartolomé Muinoa», sociedad público-privada en la que el consistorio posee una participación del 37%, por lo que «no tiene mayoría» en la toma de decisiones. Aunque tanto PNV como PSE votaron en contra de la moción, que no salió adelante, Goia avanzó que «cuando se resuelvan los compromisos existentes y la parcela pueda ser finalmente de titularidad municipal, entonces podremos hablar de hacer un parque».

En similares términos se expresó la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, quien aconsejó «ir paso a paso y ser cautos» en este caso ya que «no podemos empezar a tomar decisiones cuando hay unas negociaciones en marcha».

La delegada socialista recomendó a Elkarrekin Podemos «no empezar la casa por el tejado». «En abril iniciamos el procedimiento para suspender el contrato, pero somos una parte no mayoritaria de San Bartolomé Muinoa. Frenar la construcción del centro comercial es la decisión correcta porque las circunstancias y necesidades han cambiado, aunque todavía no sabemos las consecuencias que tendrá para el consistorio», concluyó.

20 metros de desnivel

En esta parcela de 3.000 metros cuadrados con un desnivel de 20 metros situada en la confluencia de la calle Easo y la cuesta de Aldapeta, el proyecto de Midfield Capital contemplaba un centro comercial soterrado de 8.000 metros cuadrados y un aparcamiento de cuatro plantas.

La oposición de vecinos y comerciantes y la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, entre otros factores, empujaron al gobierno municipal a desistir de este desarrollo terciario, algo que el alcalde no tuvo reparos en admitir ante la insistencia de Víctor Lasa, portavoz de Elkarrekin Podemos. «Si se queda más tranquilo, no me supone un problema decirle que no es un defecto mío no saber escuchar a los vecinos. Lo digo con absoluta normalidad y así debería ser en esta ciudad».

Por su parte, el concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran reclamó la puesta en marcha de un proceso participativo para decidir qué hacer en la ladera «cuando haya que tomar las decisiones que correspondan».

El debate fue seguido desde los asientos para el público por el exalcalde Odón Elorza y el exedil Jorge Letamendía, defensores de la creación de un parque.