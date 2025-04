Donostia tendrá que sacar a licitación las actividades de Bataplán, Eguzki y el Atlético para que cumplan con la ley de Costas

La competencia de Costas pasa a manos del Gobierno Vasco desde hoy, pero con límites. El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha explicado este ... martes que las concesiones quedan en manos vascas, pero gestión del dominio público marítimo-terrestre se la queda el Ejecutivo central, lo que en el caso de San Sebastián significará que casos como el de la continuidad del club Tenis en su actual ubicación o la reducción de toldos en la playa de La Concha seguirán decidiéndose en Madrid.

Goia ha señalado sin embargo que el conflicto existente para que las actividades que se realizan en La Perla continúen está encaminado hacia una solución. Eso sí, una vez se otorgue nueva concesión a La Perla, varias actividades que se desarrollan en su seno, como la discoteca Bataplán o el club deportivo Eguzki o el mismo Atlético de San Sebastián deberán salir a licitación y concursar con quienes aspiren a dar uso a esos emplazamientos, realizando además algunas adaptaciones en su actividad que permitan justificar su emplazamiento junto al mar. La concesión a La Perla está vencida desde 2018 y desde entonces el Ayuntamiento ha intentado que se prorrogue, pero finalmente se está tramitando una nueva concesión. De otorgarse, este paso administrativo exige que Bataplán, Eguzki y el Atlético renueven sus autorizaciones para cumplir con la ley de Costas.

El alcalde donostiarra señaló por ejemplo que para el Atlético San Sebastián será más sencillo lograr este aval porque es un club que tiene toda sus sección de piragüismo en La Perla, pero un local utilizado como discoteca quizás tenga que tener algunos servicios vinculados a la playa durante el día y el Eguzki también tendrá que esforzarse con algún cambio de actividad que le permita seguir donde está. A Donostia le urge que la concesión se otorgue en los próximos meses porque, por ejemplo, la discoteca Bataplán tiene de plazo hasta octubre de este año para renovar su contrato.

El futuro del Real Club de Tenis de San Sebastián seguirá en un litigio judicial, anunció Goia, porque Costas no admite su continuidad en la ubicación donde está. Y es un caso en el que no va a tener competencias a partir de ahora el Gobierno Vasco porque tiene que ver con el dominio público marítimo terrestre, cuya gestión se reserva el Estado. La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, del año 2013, establece en su artículo 32 que «únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Esta norma impide renovar o prorrogar la concesión del Tenis, al entender Costas que es una actividad que se puede ubicar en otro lugar que no sea del dominio público marítimo terrestre.

El Ayuntamiento recurrió ante la Audiencia Nacional la negativa de Costas a su solicitud de una prórroga extraordinaria de esta concesión y también inicio inició una segunda vía para legalizar la actividad de este histórico club deportivo, fundado en 1904 y que en la actualidad tiene 3.000 socios. El Ayuntamiento inició un trámite para excluir las dos hectáreas que ocupa el Tenis del DPMT, lo que haría posible la continuidad legal de la actividad deportiva. En la práctica el Ayuntamiento pide un nuevo deslinde del DPMT para sacar al Tenis de su interior y llevar este límite de protección hasta el muro de costa del paseo Eduardo Chillida. El Ayuntamiento incluyó en sus alegaciones un informe del centro científico y tecnológico Azti y otro de Girder Ingenieros que explica que los terrenos del Tenis «se encuentran totalmente antropizados, resultando imposible en la práctica recuperar las características naturales de esta zona del DPMT». Estos suelos «han perdido las características naturales de la playa, acantilado o arqueo marítimo terrestre arrastrado, ya que la zona ha sufrido una antropización tal que no es posible retomar las características naturales» de esta zona de costa. El ámbito «se encuentra totalmente urbanizado y consolidado por edificaciones» por lo que el Ayuntamiento solicita la «innecesariedad de la protección del DPMT».

Donostia rebate también que estas instalaciones puedan ubicarse en otra zona lejos del DPMT. «Los 19.949 m2 que ocupan las instalaciones de este club no es posible trasladarlas a otro suelo de equipamiento comunitario» de la ciudad porque simplemente no existen otros terrenos con esta calificación y de esta extensión. «El traslado a otro emplazamiento es inviable y supondría en la práctica su desaparición con la consiguiente afección a la oferta de servicio público deportivo».

También argumentó el Ayuntamiento que las instalaciones del Tenis ocupan «un lugar estratégico» y su ubicación «resulta determinante para el desarrollo de los deportes náuticos, actividad que constituye una parte importante de la oferta deportiva del Patronato de Deportes, ofreciendo un servicio público abierto a toda la ciudadanía, constituyendo una instalación de referencia para el cumplimiento de las funciones y objetivos del Ayuntamiento de promoción y fomento del deporte».