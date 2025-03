Goia dice que no será por el Ayuntamiento que no se apruebe una solución para las casas del Muelle

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, indicó este martes en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno Local que el ... Ayuntamiento aprobará el mes que viene de forma inicial el Plan Especial de Parte Vieja y Puerto que se ha venido gestando desde hace años, un documento que prevé una solución para las ruinosas viviendas de paseo del Muelle 7 y 8, lo que no quiere decir que este expediente no vaya a encontrar piedras en su camino si Gobierno Vasco y Diputación mantienen «posiciones maximalistas» como garantes de la protección del conjunto monumental.

Goia recordó el «complejísimo» procedimiento administrativo que ha llevado hasta la situación actual. Las viviendas en cuestión se van a convertir en un nuevo edificio de 16 viviendas separado de la muralla histórica. Su construcción fue frustrada en 2018 por la incoación y después la aprobación en 2019 de la declaración de conjunto monumental y desde entonces espera la tramitación del Plan Especial de Parte Vieja y Puerto, un documento que va a regular lo que se puede y no se puede hacer a partir de ahora en el casco histórico de la ciudad.

Goia señaló que el plan especial se aprobará de forma inicial en el Pleno de abril y mostró su esperanza de que hasta la aprobación definitiva no reciba alegaciones insalvables de otras instituciones para que entre en unos meses en vigor. «La cuestión me preocupa porque en esta aprobación inicial hacemos una previsión de lo que se puede hacer en esa parte del Muelle pero eso no obsta para que otras instituciones que tienen competencias en la materia pueden formular alegaciones. No sé lo que van a hacer, pueden discrepar del criterio de este Ayuntamiento, pero entonces será su responsabilidad el que esté tema esté bloqueado. Lo digo claramente».

El alcalde indicó que el Ayuntamiento ha tenido muchas reuniones con Gobierno Vasco y Diputación para dar una salida a este caso, «pero a veces algunas posiciones que desde mi punto de vista son excesivamente rigurosas e impiden que las cosas puedan salir adelante. espero que este no sea el caso. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer por nuestra parte, pero eso no obsta para que en la participación que puedan tener otras instituciones en este expediente nos encontremos con algún problema. Me refiero al Gobierno Vasco, fundamentalmente, y a la Diputación, que tienen competencias desde su declaración de conjunto monumental. Creo que deberíamos de huir de posiciones maximalistas que lo único que hacen es bloquear situaciones».