Goia afirma que la seguridad no ha fallado porque toda agresión sexual se ha saldado con detención

Eneko Goia, durante el minuto de silencio realizado ayer en Agur Festara. / SARA SANTOS Ha asegurado que el dispositivo de seguridad en torno a la diskofesta de La Zurriola ha sido «considerable y superior al de años anteriores»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado este domingo que el dispositivo de seguridad en torno a la diskofesta de La Zurriola, donde se han recogido varias de las denuncias por agresión sexual, ha sido «considerable y superior al de años anteriores» y «toda situación que se ha producido, se ha saldado con una detención en todos los casos registrados», lo que evidencia que «la seguridad, sí estaba presente» y las medidas «no han faltado».

Goia ha negado que en esas agresiones haya influido el lugar donde se han producido, la playa de la Zurriola. «No me gustaría apuntar al ámbito concreto de La Zurriola como señalando que hay un problema en esa zona, porque no; se ha podido manifestar con mayor intensidad en ese sitio concreto pero detrás de esas agresiones hay algo que es el fondo de la cuestión, que parece que con la concienciación no basta».

En ese sentido, el alcalde donostiarra ha remarcado que parece que «el problema es que algo no se ha hecho bien en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres y quizás haya que replantear y dirigir el mensaje a los más jóvenes».

El que la hace la paga

Tras hacer un llamamiento a replantearse hacia los más jóvenes los mensajes de sensibilización, Goia ha recordado que «detrás de esas agresiones solo hay unos responsables: los agresores y que el que la hace la paga».

El alcalde de San Sebastián ha concluido insistiendo en que «además de concienciar, hay que dejar claro que ese tipo de comportamientos tienen consecuencias, y consecuencias muy graves».