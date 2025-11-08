Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Torre Satrústegui, vista desde la playa de Ondarreta. USOZ

El Gobierno Vasco niega haber rebajado la protección de Torre Satrústegui

Defiende que el proceso de modificación del decreto para facilitar la implantación de un hotel ha sido «impecable tanto desde el punto de vista técnico y como jurídico»

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La modificación del decreto 312/1995 que regula la protección de Torre Satrústegui llegó este viernes al Parlamento Vasco. A preguntas de Sumar, la consejera ... de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, defendió la actuación del Gobierno Vasco en este asunto y rechazó las acusaciones del parlamentario Jon Hernández.

