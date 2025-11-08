El Gobierno Vasco niega haber rebajado la protección de Torre Satrústegui

La modificación del decreto 312/1995 que regula la protección de Torre Satrústegui llegó este viernes al Parlamento Vasco. A preguntas de Sumar, la consejera ... de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, defendió la actuación del Gobierno Vasco en este asunto y rechazó las acusaciones del parlamentario Jon Hernández.

«No hemos rebajado la protección del edificio, que se mantiene como Bien Cultural con categoría de monumento», aseguró la responsable jeltzale, quien garantizó que el proceso se ha realizado «con total transparencia, respetando todos los pasos legales» y ha sido «impecable tanto desde el punto de vista técnico como jurídico».

Bengoetxea explicó que los cambios introducidos en el decreto «actualizan y clarifican el régimen de protección del edificio y lo ajusta a la ley», al tiempo que recordó que las nuevas condiciones de conservación aprobadas «han sido informadas favorablemente por el Consejo de Patrimonio del País Vasco» y han observado criterios de «respeto, sostenibilidad y autenticidad».

Conservación La consejera de Cultura recuerda que el palacete mantiene su calificación de Bien Cultural con categoría de monumento

El parlamentario de Sumar advirtió de que la modificación del decreto «sí afecta a la protección de Torre Satrústegui porque se autorizan actuaciones urbanísticas que antes no se permitían», como la construcción de habitaciones y servicios de restauración y spa soterrados bajo la pradera delantera del palacete, tal y como plantea la propiedad.

Hernández acusó al Gobierno Vasco de practicar un «urbanismo a la carta» y «complacer los intereses económicos de un promotor privado». Con ello, argumentó, «se ahonda en la elitización de Donostia que tan cara están pagando los ciudadanos».

La asociación patrimonialista Áncora, por su parte, denunció en un comunicado que el entorno de la Torre Satrústegui está «bajo amenaza» y apuntó que «lejos de ser un espacio menor o residual», el jardín frontal del histórico edificio «fue un elemento estructurante proyectado por un paisajista en los años 80 del siglo XIX y contaba con más de 4 hectáreas de extensión».

Críticas Sumar lamenta que se haga un «urbanismo a la carta» y Áncora denuncia que el jardín histórico está «bajo amenaza»

El proyecto de hotel que promueve Paisajes de Asturias, sociedad propietaria del castillo, contempla la rehabilitación integral del inmueble y su ampliación bajo rasante para crear un hotel con 25 habitaciones de gran lujo, 15 de ellas soterradas que «rememorarán el recuerdo de las antiguas canteras de la zona».

Construida entre 1883 y 1885 por orden del donostiarra Joaquín Marcos Satrústegui y Bris, Torre Satrústegui es un ejemplo representativo de arquitectura ecléctica de corte historicista y según la tradición familiar fue realizada basándose en los planos de un castillo irlandés.