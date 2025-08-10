Gigantes y cabezudos fieles a la fiesta

Joti Díaz Domingo, 10 de agosto 2025, 08:25 Comenta Compartir

El cañonazo dio inicio a la Semana Grande, los días que tanto esperan donostiarras y visitantes. Siete jornadas de fiesta con multitud de actividades como los fuegos artificiales, que reúnen a miles de personas, y por supuesto los gigantes y cabezudos, una de las citas que más gustan a los niños y también a los mayores.

La Asociación Itzurun, formada por 50 componentes, porta ocho gigantes que debido a su gran peso precisan de tres personas para turnarse en los bailes y paseos, y 14 cabezudos, con buena preparación física para perseguir sobre todo a los niños y niñas. En este caso son dos los que reparten los turnos. Los más jóvenes tienen 16 años, pero los hay de 60 que siguen con ganas de disfrutar de la fiesta.

Ellos y ellas son: BorjaBienzobas, Aitor Puga, Alex Zorzano, Paul García de Madinabeitia, Irati Zubeldia, Aitor Anguera, Ander Goenaga, Nicolás Martínez, Miguel Angel Argomaniz, Nikolas Brokal, Giulia Messini, Jon Gabino, José Arregui, Xabier Sánchez, Imanol Mugeta, Andoni Arzallus, Mikel Ugarte, Iñigo Arzallus, Javier González, Aitor Martínez, Unai Ariztimuño, Aitor Insausti, Ion Ochoa, Inés Argomaniz, Igor López, Iñigo Puga, Enaitz Goñi, Peru Idigoras, Juan Ostolaza, Daniel Tejeria, Hartiz Coello, Josu Alberdi, Iñigo Pérez, Adrián Pérez, Unax Fernández, Ibai Iueguen, Javier Bienzobas, Markel Oyarzabal, Oihan Larumbe, Aimar Leunda, Andoitz Gómez, Aimar Contín, Garat Gaztelu, Iker Vergara y Alex Cerezo.

El pasado viernes por la noche se reunieron a cenar en el restaurante Okendo para coger fuerzas ante la semana dura que les espera. Les podremos ver dos días en el centro de la ciudad y un día en los barrios de Amara, Gros, El Antiguo y Riberas de Loiola. Siempre por la tarde, menos el día 15 que acompañarán a los castellers en sus dos actuaciones en Alderdi Eder y la plaza Constitución.

La comparsa de gigantes y cabezudos fue invitada en octubre del año pasado a Barcelona. Allí participó con otros grupos en una gran fiesta y fue felicitada por la organización. También la comparsa fue invitada a las pasadas fiestas de Gasteiz, pero no pudo acudir. Ahora esperan a sus miembros duros día de trabajo para el disfrute de jóvenes y mayores. Seguro que lo consiguen con creces.