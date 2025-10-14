Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El frontón de Igeldo, tras la reforma. D. U.
San Sebastián

El frontón de Igeldo se renueva y estrena aislamiento contra la lluvia

Se han realizado también trabajos de saneado y pintado de las fachadas exteriores y de la pared izquierda

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 16:30

Comenta

Las obras para renovar el frontón de Igeldo, que comenzaron en mayo, ya han finalizado. Durante estos meses, la empresa Construcciones Echaide ha rehabilitado esta ... instalación deportiva municipal con el fin de evitar la entrada de agua de lluvia, tanto a través del hueco entre la fachada lateral y la cubierta como a través de la urbanización colindante. Además, se han realizado trabajos de saneado y pintado de fachadas exteriores y pared izquierda del frontón, así como la colocación de un cierre de chapa sobre el frontis que resuelve los problemas de deslumbramiento solar que se daban en esta instalación.

