El frontón de Igeldo se renueva y estrena aislamiento contra la lluvia

Las obras para renovar el frontón de Igeldo, que comenzaron en mayo, ya han finalizado. Durante estos meses, la empresa Construcciones Echaide ha rehabilitado esta ... instalación deportiva municipal con el fin de evitar la entrada de agua de lluvia, tanto a través del hueco entre la fachada lateral y la cubierta como a través de la urbanización colindante. Además, se han realizado trabajos de saneado y pintado de fachadas exteriores y pared izquierda del frontón, así como la colocación de un cierre de chapa sobre el frontis que resuelve los problemas de deslumbramiento solar que se daban en esta instalación.

Las obras han tenido un presupuesto de 118.559 euros y fue una actuación propuesta por los vecinos dentro de los presupuestos participativos. Este frontón se inauguró en el año 1912 como frontón descubierto. En el año 1994 se instaló la cubierta y, en 2001 se hizo el cierre lateral y trasero que ahora se ha mejorado. Iñaki Gabarain, concejal de Deportes, ha destacado que «la reforma del frontón responde a una demanda ciudadana que hemos querido atender con responsabilidad y compromiso».

