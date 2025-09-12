Nace FomoINN, el festival de jóvenes para impulsar la innovación y el talento en Donostia

Visibilizar, conectar y potenciar el talento joven de San Sebastián. Es el objetivo del nuevo festival para jóvenes que organiza Fomento San Sebastián bajo el ... nombre de FomoINN. El nombre del festival surge de la combinación de Fomo (la sigla inglesa 'fear of missing out', que significa miedo a quedarse fuera) con Inn, de innovación. Esta nueva cita con la innovación se va a celebrar por primera vez los días 14 y 15 de noviembre en el Kursaal y se integra, con intención de convertirse en anual, en el WeekINN, Semana de la Innovación de San Sebastián, que se celebra a lo largo de esa semana de noviembre.

FomoINN nace como un festival abierto y multidisciplinar, elaborado por y para jóvenes de entre 18 y 35 años, y mezcla innovación, creatividad, tecnología y ocio con el objetivo de generar oportunidades, redes y visibilizar tanto las diferentes disciplinas como a los propios jóvenes.

En el amplio programa elaborado para el estreno del festival, habrá un concurso de bandas musicales nóveles locales, concurso de videclips para videocreadores, batalla de gallos, actividades familiares con videojuegos, vuelos de dragones y Minecraft, y charlas y coloquios con jóvenes talentos. La programación completa del festival ya se puede consultar en weekinn.fomentosansebastian.eus.

Para la concejala de Economía y Empleo Localde San Sebastián, Ane Oyarbide, «la WeekINN es una cita que cada año coge más fuerza y en la que queremos acercamos a todos los públicos. Por ello, una de las novedades de este año será FomoINN. Nuestro objetivo es conectar desde los más txikis, ayudando a despertar nuevas vocaciones y haciendo que se diviertan, pasando por jóvenes que puedan comprobar que San Sebastián es una ciudad donde pueden desarrollar su talento, y terminando con adultos que puedan saciar su curiosidad de conocimiento y disfrutar con las distintas actividades preparadas, todo ello potenciando la apuesta de ciudad por la innovación».