Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local de Donostia, junto a jóvenes que van a participar en el nuevo festival. I. M.
San Sebastián

Nace FomoINN, el festival de jóvenes para impulsar la innovación y el talento en Donostia

Se celebrará el 14 y 15 de noviembre en el Kursaal y han organizado, entre otros actos, un concurso de bandas musicales nóvelesy una batalla de gallos

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:29

Visibilizar, conectar y potenciar el talento joven de San Sebastián. Es el objetivo del nuevo festival para jóvenes que organiza Fomento San Sebastián bajo el ... nombre de FomoINN. El nombre del festival surge de la combinación de Fomo (la sigla inglesa 'fear of missing out', que significa miedo a quedarse fuera) con Inn, de innovación. Esta nueva cita con la innovación se va a celebrar por primera vez los días 14 y 15 de noviembre en el Kursaal y se integra, con intención de convertirse en anual, en el WeekINN, Semana de la Innovación de San Sebastián, que se celebra a lo largo de esa semana de noviembre.

