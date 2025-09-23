Fiesta en la sociedad Kañoyetan

125 años ha cumplido la sociedad Kañoyetan, una de las más veteranas de la ciudad y que da su nombre por la fuente en la ... plaza De Valle Lersundi, en la fachada de la entidad, haciendo angulo recto con la calle 31 de Agosto.

Por este aniversario tan especial, la sociedad de la Parte Vieja presentó el libro de su historia, escrito por los periodistas Manolo González y Jokin Garate, la documentación de Esteban Durán, el diseño y maquetación de Nuria Núñez, el prólogo de la cocinera Elena Arzak,la primera mujer socia y la impresión del Centro Gráfico Ganboa. La publicación recoge numerosos datos, su historia, fotografías de antaño y actuales. Un excelente documento, del que los socios de la entidad han quedado encantados.

En el acto participaron, de Kañoyetan, su presidente Koldo Arnaiz; el vicepresidente Miguel Setién; el tesorero Simon Wainwright y los directivos, Iván Larraza, Ramón Roteta, Borja Pollos, Iñaki González, Fernando Blanco, presidente honorífico, Alejandro Elejalde, Iñigo Otaegui, Jon Goikoetxea y Jon Manterola. Asistieron entre otros: Mariaje Torres, directora de Donostia Festak y Jaime Espinosa del Centro Gráfico Ganboa.

Representantes de sociedades invitadas: Miguel Angel Martín e Imanol Rivas (Aitzaki); Karmele Varea y Jesús Sarria (Casa de La Rioja); Agustín Pajares y Gonzalo Aldanondo (Gaztelubide); Patxi Mutuberria y Fernando Miranda (Esperanza); Iñaki Murua y Ramón Arrue (Kondarrak); Roberto Alfonso y Juantxo Aizpurua(Zubi Gain); Sergio Ekiza y Ricardo Rey (Kaskariñ); Félix Martínez y Gorka Mir (Unión Artesana); Iñaki Garralda y José Ignacio Garmendia (Gaztelupe); Javier Imaña, Ramón Galarza y Fabio Ramos (Euskal Billera); Fernando Pérez del Ama e Iñigo Sánchez (Ollagorra); José Mª de Diego y Javier Urisberueta (Ur Kirolak); Manu G. Bargaña y Cipriano Mangas (Amaikak Bat); Fernando Gómez y Alberto Mariño (Mons); Esther Iribarren e Iñaki Cercadillo (Gastronomika); Gastón Garmendia y Mónica Miró (Itzalpe); Fernando Urrestarazu y Javier Gallastegui (Illumpe); Peio Arribas (Aizepe) y Paco Sexmilo y Lourdes Irazusta (Kresala).

Tras el acto se sirvió un aperitivo con txistorra, croquetas de jamón y antxoas en salazón. Preparó el ágape el excelente cocinero Gorka Leal con el siguiente menú: Ensalada de pimientos ahumados y bacalao ahumado, marmitako de chipiriones, entrecot con ensalada y de postre sorbete de mango y naranja al vodka.

Participó el coro Eguzkilore de la sociedad Gastronomika, con su director Xabier Ricón, con los cantores: Pedro Heredia, Iñaki Zabaleta, José Mari Murua, Nicolás Korta, Xabier Alaba, Dario Maya, Jesús Mari Santos, Xabier Sertutxa y Roberto Oianguren. Animaron la comida y antes cantaron frente a la fuente 'Tenemos hambre', que reunió a numerosos paseantes soprendidos. También 'Zorionak zuri' a los directivos y socios de la entidad por el 125 aniversario.

La fiesta continuó hasta la última hora de la tarde, con excelente ambiente.