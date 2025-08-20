Fiesta en la sociedad Gizartea

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:04 Comenta Compartir

Este 2025 está siendo un año importante para la historia de Gizartea, al decidir los socios por amplia mayoría tienen que participar en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de esta sociedad. La decisión está llevando a que sea un año de primeras ocasiones en varias celebraciones de la entidad, con el estreno en enero de la tamborrada mixta, la presencia de las mujeres en comidas y cenas, los primeros domingos con servicio de cocina, en breve un torneo de mus y cata de vino, y la cena de la Víspera de la Virgen, que completó el aforo con un mes de antelación.

Lideró la cena Inés Montes con la ayuda de Milly Turbi, además de Yoa Noboa y Marian. La noche comenzó con una copa de cava Vilarnau Rosé. Luego, salpicón de rape y langostinos, medallón de bonito con tomate y solomillo con piquillos, para cerrar con un milhojas de la pastelería Otaegui. Acompañaron la cena: Vilarnau brut Reserva D.O. Cava, Viñas del Vero Chardonnay D.O. Somontano y Beronia crianza edición limitada D.O. Rioja, de Exclusivas Arriaga que estuvo en el acto con sus responsables Elena Arriga, Bernar García y Paul Arriaga, acompañado de Mónica González, quienes recogieron de Jon Zaldua, la pieza de acero y madera que Gizartea entrega como obsequio a las empresas colaboradoras. Estaban acompañados de su familia, María Arriaga y Luis Santos, Marian García e Iñaki Esparza y Maider Zurutuza y Javi García.

De la directiva, Fran Oquiñena y Jon Zaldua, con Jaione Otaegui y Leticia Seco. No se perdieron la cena Santi Peñafiel y su hermano Tino; Amaia Ibarra y Mitxel Odriozola; Nerea Beitia; Álvaro Giménez, junto a Carlos Lanzón; Sofia Sigwald; Raquel Azpiroz; el exdirectivo Joserra Echeverria y Lili Gutiérrez; Josean Echeverria y Mari Carmen Serván; Jose Miguel Bordonabe y Amparo Ruiz; Javier Erdozain; Ricardo Fuentes; Juan Carlos Larrea y Encarni Orcoyen.

Se sumaron al ágape Iñaki Urkaregi, con Mayi Gómez; Mariam Urcola; Coro Hernández; Arantxa Aranguren; Garbiñe Martínez; José Luis Blanco; Julio Criado y Fernando Ikaztegi; Juan Luis Zuazola y Lorea Arregui; Asier Acuriola y Blanca Gorrotxategi; Pablo Collera y Silvia Gratacós; Andrés Iriarte; Javier Elorriaga y Barda Marco; Eduardo Bolea y Begoña Ruiz de Azua; Antonio Pascual y Dulce Zamora; Josemi Martínez y Maite Bravo, su hijo Mikel y su pareja Andrea Sesma; con ellos Javier Moles y Elena Rodríguez, sus hijos Luis y Sara con su pareja Pablo López; Miguel Angel Sanz y Elisa Loredo con su hija Irene; Juan Mari Bravo; Javier Parra y Josetxo Mintegui. Además, acudieron a Gizartea Alex Uranga e Iñaki Anso; Ana Otegi; Luis Ángel Pérez; Iñaki Auzmendi; Miren Larrea; Alfredo Martín; Beatriz Zapirain y África Arregui; Pedro Picavea y Arantza Barandiarán; Juan Mari Lezaun y Miren Berasarte; Edorta Salegi y Lali Badiola; Jose Ángel Burgaña y Manoli Bikuña; además de Maite Benaito.