Fiesta de pelota en el frontón del Antiguo Se disputaron las finales con alto nivel de los pelotaris y luego se celebró la habitual comida en Istingorra

Participantes de las finales del torneo de pelota, con miembros de la organización y representantes políticos.

Joti Díaz Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:55

Finalizó con éxito el torneo de pelota del Antiguo, que organiza Antiguako pilotazaleok y se celebró en el mes de agosto en el frontón del barrio. Se jugaron dos días a la semana, siempre con lleno en la grada. El sábado día 30 de agosto se disputaron las finales y tal es el interés de los pelotazales que a las siete de la mañana ya había varios de ellos esperando a que abriera la taquilla.

Tras las finales, la entrega de premios y la habitual comida en la sociedad Istingorra, que tan bien se porta con el torneo como con otros eventos del barrio.

Como es habitual triunfó en los fogones Iñigo Yurrita, cocinero titular con la ayuda de Xabier Tello, Andoni Araolaza y Juana Lazcano. El menú como siempre largo y exquisito. Gilda, pastel de cabracho, pimientos rellenos de chipirón, sopa de pescado, bacalao gratinado, entrecot de añejo y de postre brazo gitano que regaló Obi Berri, lo mismo que el pan.

En la mesa presidencial, Angel Nieto, vicepresidente de la organización, con el expresidente Jesús Mari Rubio, las concejalas Nekane Arzallus y Mariaje Idoate, Iñaki Orube, presidente de la sociedad y Juan Urdapilleta e Iñaki Agirre. Representaba a EL DIARIO VASCO Josu Larrarte, que en su juventud fue un excelente pelotari.

Animaron la fiesta los componentes del Coro Gaztelupe, compuesto por el director Sergio Pedrouso, y los miembros del coro, Iñaki Azpiazu, Jesús Mari Irigoien, Emilio Aseguinolaza, Xabier Maresma, Juanjo Goikoetxea, Nika Daguerre, Jesús Mari de los Mozos, Aurelio Garnika, Juan Mari Karrikano, Juantxo Etxegarai, Roberto Zabala y Salva Mujika. También participaron los componentes de Antiguoko Txistulariak, con Kepa Vicario, Malus Rubio, Juan Ferro, Edorta Lizarraga y José Luis Ferro. Desde la mañan se pasearon por el barrio con sus txistus.

Las finales se retransmitieron por streaming, con éxito ya que tuvieron una excelente audiencia. Puso la voz el periodista Iñaki Elorza «Txapas», experto en este deporte como ya demostró en su larga experiencia en Euskadi Irratia. Estaba acompañado en la mesa por Ricardo Postigo, gerente de la empresa panadera Ogi Berri, y Javier Pertika.

También estaban presentes las y los pelotaris que participaron en las finales. Madalen Etxegarai de Oñati y Enara Garminde de Laukiz, que vencieron a Goiuri Zabaleta de Leitza y Ane Mendiburu de Huarte Pamplona.

En categoría promesas, los campeones Joanes Zestau de Aduna e Intza Garaño de Lekunberri, que vencieron a los oiartzuarras Oihan Etxeberria y Mikel Leonet. Beñat Apezetxea de Goizueta, con el riojano Carmelo Loza, que debutará en profesionales el 15 de noviembre. Vencieron en la final a Javier Rekalde de Dima, que debutará en profesionales en diciembre, y Unax Apeztegia de Elizondo, cuyo padre les asesoró en el partido.

Charlé con el gran expelotari Inaxio Errandonea, gestor de la empresa Aspe, que me puso al corriente de las incidencias del mundo de la pelota y las incorporaciones de jóvenes pelotaris al mundo profesional.