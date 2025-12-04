La fiesta anual del pádel guipuzcoano

La Federación Guipuzcoana de Pádel celebró el pasado sábado su tradicional fiesta de fin de temporada, en la que se entregaron los premios a los ... mejores jugadores del circuito guipuzcoano, además de los trofeos de la Kopa dentro de la competición de la Liga Vasca.

Un evento que reunió a más de 130 personas y que sirvió de punto de encuentro para celebrar los éxitos de la temporada y puso fin al año deportivo. El restaurante Tenis Ondarreta, en el Real Club de Tenis de San Sebastián, fue el lugar escogido para celebrar la velada, que se alargó hasta bien entrada la noche en el Pub Wimbledon.

De la Federación Guipuzcoana de Pádel, asistieron su presidente Javier Ancín, Esti Nieto, vicepresidenta; su secretario, Juan Arzamendi, y staff como Iñigo Calzada, director deportivo y Dani Abad, responsable de los jugadores menores de edad.

La donostiarra Andrea Lasa recogió el premio como número uno de Gipuzkoa en categoría femenina e Iñaki Aranguren en masculina. También asistieron los jugadores y jugadoras Paola Eguibar, campeona del Challenger y otros jugadores como Amaia Echarri, Paul Tuduri, e Iñigo Otamendi.

Posteriormente tuvo lugar la entrega de premios de la Kopa y el sorteo de regalos cedidos por los diferentes clubes, así como el reconocimiento a Unai Legarda, ganador masculino del máster, y las hermanas Lasa, Ane y Andrea, hijas del que fuera gran jugador de fútbol Mikel Lasa, de la Real Sociedad y del Real Madrid. Ellas fueron campeonas en la categoría femenina.

Tuvo lugar además un homenaje al jugador y árbitro fallecido este año José Luis Salvador, muy ligado a la federación, recogiendo una placa su hermano, Felix Salvador.

Asistieron jugadores y jugadoras de diferentes equipos guipuzcoanos como BPX, ARIMA, RCTSS, Mons y participantes de la Liga Vasca por equipos, que disfrutaron del cóctel y de la consiguiente fiesta. Recogieron trofeo algunos capitanes de equipos, como Maitane Fernández o Pepe Iribarrren.

Del Club de Tenis estaban presentes su presidente Juan Azpiroz y las directivas Itziar Trincado y Katy Guisado y su marido Carlos Enjunto, exdirectivo de la Federación Vasca.