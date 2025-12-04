Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Grupo de jugadores y jugadoras guipuzcoanos en la fiesta celebrada en el restaurante del Real Club de Tenis.

Gente de la ciudad

La fiesta anual del pádel guipuzcoano

Se celebró en el restaurante del Real Club de Tenis y se entregaron los premios a los mejores deportistas

Joti Díaz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:09

Comenta

La Federación Guipuzcoana de Pádel celebró el pasado sábado su tradicional fiesta de fin de temporada, en la que se entregaron los premios a los ... mejores jugadores del circuito guipuzcoano, además de los trofeos de la Kopa dentro de la competición de la Liga Vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

