«Me faltaba algo para ser feliz. Con el E36 le encontré sentido a mi vida»

El mundo del motor la conoce y vibra con ella. Espléndida piloto de la modalidad drift (ya saben, sobre virajes, derrapes), tiene decenas de miles ... de seguidores en sus redes sociales. Su primer coche, el famoso 'Pistachín', vive un glorioso retiro activo. Es en él donde montan los participantes en las 'experiencias' que ella y su equipo (Koldo, Igor, Borja) organizan para aquellos y aquellas por cuyas venas corre la gasolina. Es hija de gente de taller y repuestos, Iñaki y Loreto. Quien aspire a ser su pareja deberá aceptar que antes que nada y nadie, los coches.

– ¿Cuándo?

– ¿Cuándo qué?

«Estoy entrenando el Nacional de la temporada 2026 en nuestra nave del Polígono 27, con el simulador que me ha proporcionado la empresa Simufy. Es una estructura perfecta y tiene ordenador, un 'backet' (asiento) de coche de competición colocado sobre una base profesional. El volante es de uno de mis coches... Todo perfecto para coger memoria muscular»

– Te diste cuenta que el drift (y el coche, los coches, los motores) iban a dar sentido a tu vida.

– Hace ocho años. Un amigo, Joseba González, me invitó a acompañarle a una prueba en el circuito de Miranda de Ebro. Una vez allí me preguntó si quería probar. ¡Claro! Me monté y lo supe. Supe que el coche y yo en el drift íbamos a ser uno. Te lo juro. El drift es tan yo que incluso, incluso, no sé si contarlo...

– Hazlo. Recuerda que aquel video se hizo viral...

– Participaba en una subida a Jaizkibel. He dicho 'subida' no drift. Pero no pude evitarlo. En la última curva ('La curva de la afición' la llaman) entré al límite y jugué al drift, casi con media rueda fuera de la carretera. Me encanta la montaña. Por eso estamos preparando uno de los coches (un 325) para esas competiciones.

– ¿Por qué la montaña?

– Primero porque competiré en mi tierra puesto que las mejores puebas están aquí. Segundo, ¿qué puede haber más bonito que te acoten, te cierren, te corten una montaña para ti, la subas haciendo lo que más te gusta y cuando bajas la multitud te reciba en meta como a una heroína?

– Compartes naves con otros amigos, aficionados al motor. Uno de ellos, Arretxe Food & Trucks, es sponsor tuyo.

– Comparto porque son de los míos y porque el alquiler de naves en Donostia (y alrededores) es igual de prohibitivo que el de pisos o locales. Y tengo suerte, en una de las otras dos naves que he tenido (en Oiartzun) éramos ocho chavales, muy de coches, y yo.

– Sobre la plataforma de reparación solo veo al gran 'Pistachín'. Tienes dos coches más, ¿verdad? Todos con chasis E36...

– Sí tengo tres coches pero dos están en Asturias, en manos de quienes me los preparan. Ya sabes que allí hay mucha afición. He decidido con mis amigos de Teverga Motor fabricar un motor nuevo para mi segundo coche. Llevaba un V8 que me ha dado muchísimos problemas electrónicos en el campeonato de España de esta temporada. Se me paraba, perdía potencia. Fallaba tanto que acabé con malísimos resultados. Intentamos hacerle una electrónica a medida pero ya no podía participar en categoría profesional así que vamos a cambiarle el motor. Fabricar uno nuevo, un M50B30. Es turbo y no atmosférico como el anterior así que podré exprimirlo a tope. Me dará, y solo para empezar, unos 450 cv. El chasis seguirá siendo un E36. Todos mis coches son E36, Robusto, fiable. Almaceno muchos repuestos. Los he ido recogiendo. Una maravilla si, por ejemplo, fallan los faros no tengo que pedir a nungún sitio, los tengo yo.

– Vale. Ya tenemos localizados a 'Pistachín' y al Turbo. Pero que hay de ese tercero, el 325 ¿no?

– Sí, lo estamos preparando para la montaña y para probar, por vez primera, en rallies. Conozco bien ese coche. Conozco el chasis. Sé sus medidas. Cómo suena y cómo responde. La preparación está más dirigida a cuestiones de seguridad, las barras antivuelco son las más completas que existen y también trabajamos el sistema de extinción de posibles incendios.

– ¿Un homenaje a 'Pistachín'?

– Por favor. Y a mis otros patrocinadores, Carrocerías y talleres Alegi. 'Pistachín' es una maravilla un E36 328I que lo ha dado todo y por eso ahora su carrocería está debilitada. Pero lo dicho, la gente que viene a probar el drift en los circuitos Naparrak (en Allo). Miranda o Kotarr (Burgos) sienten un escalofrío de emoción cuando se sube a él. Y claro, hasta les grabamos video. Ah, la experiencia incluye, solo faltaba, equipamiento y seguro.

– Formaste parte de la primera tripulación femenina que participó con un camión en la Baja Aragón de Teruel. ¿Sensaciones?

– Brutales. Tan acostumbrada a ir a ras de suelo en el drift, de pronto me veo tan arriba, tan alta en el camión... Hicimos también algunas pruebas en Marruecos. Increíble. Mi mundo es de asfalto y ahí estábamos, atravesando ríos de arena y dunas. Busco patrocinadores para poder competir en 'Bajas' como la de Aragón, esas carreras tipo cross-country que combinan la navegación con la conducción en terrenos exigentes.Y si no es camión, con un 'buggy'. Mientras huela a gasolina...