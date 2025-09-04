Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos mujeres caminan frente a la consulta del homeópata ubicada en el centro de Donostia. Gorka Estrada

Un fallo en Francia que tendría «efectos de reincidencia» si fuera penado en España

La condenada dictada por un tribunal de París inhabilita al médico únicamente para ejercer su labor profesional en el país galo

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:57

A la espera de conocer si el homeópata de Baiona condenado a dos años de cárcel recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal de Primera ... Instancia de París, a efectos prácticos podrá seguir atendiendo en su consulta de Donostia, aunque su labor se centre a partir de ahora en la distribución de suplementos alimenticios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  3. 3 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  9. 9

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un fallo en Francia que tendría «efectos de reincidencia» si fuera penado en España

Un fallo en Francia que tendría «efectos de reincidencia» si fuera penado en España