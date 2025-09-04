Un fallo en Francia que tendría «efectos de reincidencia» si fuera penado en España

A la espera de conocer si el homeópata de Baiona condenado a dos años de cárcel recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal de Primera ... Instancia de París, a efectos prácticos podrá seguir atendiendo en su consulta de Donostia, aunque su labor se centre a partir de ahora en la distribución de suplementos alimenticios.

Según explica Mercedes Bautista, delegada de Cooperación Internacional en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, «en materia penal rige el principio de territorialidad: las sentencias producen efectos penales en el territorio en el que extiende su jurisdicción el tribunal que condena». Esto significa que la inhabilitación lo será solo en Francia. No obstante, según aprecia la fiscal, la sentencia francesa servirá en un futuro si es condenado en San Sebastián o en otro punto del territorio, para apreciar la agravante de reincidencia, tal y como dispone el articulo 22 del Código Penal: «Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español».

Sobre la posibilidad de actuación por parte de la Fiscalía, Bautista expone que «de momento desconocemos el contenido y alcance de la sentencia dictada en Francia y ello imposibilita cualquier actuación de oficio». Según detalla, la Fiscalía de Gipuzkoa «actuará en el momento en que reciba comunicación bien por parte de un ciudadano afectado o de algún colegio de médicos».

En este sentido, desde el Colegio de Médicos de Gipuzkoa trasladan a este periódico que no les consta ninguna denuncia de pacientes contra el homeópata Pascal T. en nuestro territorio. Además, recalcan que la sentencia que le condena es recurrible, por lo que la inhabilitación en territorio fracés que ha decretado el juez todavía no es firme.