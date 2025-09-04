Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María, en su Cabaña de Gros, un refugio para enseñar con música, teatro... Algo mágico. F. DE LA HERA

«Ni exámenes ni libros que haya que traer leídos de casa; café y melodión»

María Gómez Aisa | En Hogwarts habría enseñado encantamientos, aquí abre La Cabaña

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:16

Ha dado clases de español e inglés en el colegio Stonyhurts de Clitheroe no tan lejos del mar de Irlanda. Al norte, en la escuela ... pública de Wigan. En Duhok, en el Kurdistán iraquí. On line y con traductora a alumnas chinas de Lanzhou, a orillas del Río Amarillo. Y también en la calle Bermingham. Ex alumna de Jesuitas y de la UPV (defensora total de la Universidad pública, donde cursó Comunicación Audiovisual), el martes abrió en José Arana 14 el centro de actividades La Cabaña. Para adultos. Para niños. Para autóctonos. Para extranjeros. www.centrolacabana.com.

