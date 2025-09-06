Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gran ambiente ayer en Txomin Enea en el inicio de las fiestas. Sara Santos
San Sebastián

Las Euskal Jaiak toman este sábado la Parte Vieja con la celebración del Sagardo y Gaztelu Eguna

Txomin Enea y Añorga Txiki también celebran este fin de semana sus fiestas con actos para toda la familia

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:04

Llega a la ciudad uno de los fines de semana con mayor actividad festiva del año. Los eventos culturales, deportivos, históricos e infantiles se van ... a celebrar principalmente en la Parte Vieja, donde van a tener lugar la gran mayoría de los actos de las Euskal Jaiak, y en Txomin Enea y Añorga Txiki, que están de fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

