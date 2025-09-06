Las Euskal Jaiak toman este sábado la Parte Vieja con la celebración del Sagardo y Gaztelu Eguna
Txomin Enea y Añorga Txiki también celebran este fin de semana sus fiestas con actos para toda la familia
San Sebastián
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:04
Llega a la ciudad uno de los fines de semana con mayor actividad festiva del año. Los eventos culturales, deportivos, históricos e infantiles se van ... a celebrar principalmente en la Parte Vieja, donde van a tener lugar la gran mayoría de los actos de las Euskal Jaiak, y en Txomin Enea y Añorga Txiki, que están de fiestas.
Comenzando por las Euskal Jaiak, este sábado por la mañana se celebran el mercado de agricultura ecológica y el concurso de tomates de Gipuzkoa en el Boulevard, una kantu jira por las calles del barrio y sobre todo, el Sagardo Eguna, con la presencia de 32 sidrerías en la plaza de la Constitución de 11.00 a 14.00 horas. A las 12.30 se celebrará el topa oficial, la foto de familia y el homenaje a Juanjo Urruzola y Begoña Etxabe de la sidrería Elutxeta (Urnieta) y Jose Angel Gaztañaga y Mari Angeles Garmendia de la sidrería Gaztañaga (Andoain). Además, se realizará una mención especial a la familia Otsuenea de Hernani que se jubila y cierra su establecimiento.
El otro gran acto de la jornada es el Gaztelu Eguna que comenzará a las 11.30 en la plaza de la Trinidad. A las 12.30 se realizará la lectura de las capitulaciones en el atrio de Santa María y tras la comida en Urgull, habrá una romería a las 17.00 en la batería de Santiago y la lectura de las actas de Zubieta a las 20.30 en el Boulevard. Esta cita conmemora la reconstrucción de Donostia tras su destrucción en 1813.
En cuanto a las fiestas en Txomin Enea, este sábado celebran un pintxo pote parrillero a las 13.00, torneo de fútbol infantil y rodeo internacional de toro mecánico para niños desde las 16.00, cena popular a las 21.30 y conciertos a las 22.00 y 00.00. En cuanto a Añorga Txiki, hay degustación de sidra y sardinas al mediodía, concurso de tortillas a las 13.00, paellada para comer, hinchables por la tarde en el parque viejo, latinzumba y mojitos en el frontón y romería con Olgetan a la noche.
