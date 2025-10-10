Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interior de la vivienda de Amara en la que se ejercía la prostitución. Policía Nacional

Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos

Los arrestados son de nacionalidad colombiana y las víctimas eran obligadas a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad

A. I.

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:04

Tres personas de nacionalidad colombiana han sido detenidas en San Sebastián en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional. Están acusadas de retener ... a cinco mujeres explotadas sexualmente en un piso de Donostia. Entre los arrestados se encuentra la principal responsable de la trama y su hijo. Las víctimas eran obligadas a vivir en la vivienda en condiciones de hacinamiento e insalubridad, por lo que el juez ordenó la clausura cautelar del inmueble.

