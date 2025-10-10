Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos

Tres personas de nacionalidad colombiana han sido detenidas en San Sebastián en una operación llevada a cabo por la Policía Nacional. Están acusadas de retener ... a cinco mujeres explotadas sexualmente en un piso de Donostia. Entre los arrestados se encuentra la principal responsable de la trama y su hijo. Las víctimas eran obligadas a vivir en la vivienda en condiciones de hacinamiento e insalubridad, por lo que el juez ordenó la clausura cautelar del inmueble.

Según ha informado este viernes la Delegación del Gobierno en el País Vasco, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián de la Policía Nacional han llevado a cabo la denominada 'Operación Cielo', una investigación centrada en la persecución de delitos contra la libertad sexual que ha culminado con la desarticulación de un piso de prostitución situado en la Avenida Isabel II, en el barrio de Amara.

La operación comenzó en junio, cuando una mujer decidió prestar declaración y aportar información detallada sobre el funcionamiento del piso. Su testimonio resultó clave, ya que coincidía con el conocimiento previo que se tenía de la existencia del local. Según relató, las trabajadoras sexuales se veían obligadas a pernoctar todas juntas en una única habitación, sin apenas espacio para moverse, y a permanecer disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes. Solo se les permitía salir un máximo de dos horas diarias, siempre acompañadas de otra compañera.

Fue necesario fumigar el piso

La testigo también explicó que el inmueble se encontraba en condiciones insalubres, infestado de cucarachas y otros insectos, hasta el punto de que recientemente fue necesario realizar una fumigación. Entre otros muchos detalles, señaló que la responsable del piso se apropiaba del 50 % de los beneficios de cada servicio sexual, que se cobraban tanto en metálico como a través de plataformas de pago digital.

Ampliar Literas en las que dormían las mujeres explotadas sexualmente. Policía Nacional

Continuando con las averiguaciones, los investigadores contaron semanas después con la declaración de otra trabajadora y confirmó con exactitud todos los extremos ya relatados. Ambas coincidieron en que la gestora del local ejercía un trato despótico y humillante, obligándolas a satisfacer cualquier práctica solicitada por los clientes al tiempo que manifestaron que, de forma paralela a los servicios sexuales, a los clientes que así lo demandaban, se les suministraba algunas drogas.

Continuadas las gestiones y tras obtener el testimonio de una tercera víctima y una vez consolidadas las sospechas y evidencia, los investigadores solicitaron autorización judicial para proceder al registro del domicilio y a su clausura cautelar al Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián que concedió dicha autorización.

Arrestados una mujer y su hijo

Durante el registro, los agentes comprobaron las condiciones de hacinamiento extremo en las que vivían las mujeres e intervinieron documentación que reflejaba un control exhaustivo de la actividad sexual, incluidas hojas de registro donde se anotaban todos los servicios prestados. También se constató la existencia de cámaras de vigilancia en distintas estancias, como el pasillo, la cocina e incluso la habitación donde dormían las víctimas.

Los tres detenidos están acusados de delitos contra la libertad sexual así como posibles responsabilidades derivadas del tráfico de drogas vinculado a la actividad del prostíbulo. La presunta responsable del piso, identificada como G. M. P. S., su hijo y una colaboradora encargada de las tareas de control –todos de nacionalidad colombiana y residentes en Gipuzkoa- fueron puestos a disposición judicial una vez finalizado el atestado policial,. Examinadas las diligencias y una vez fueron escuchados en declaración, el magistrado decretó su puesta en libertad y, para la madre y el hijo, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio español y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

Además de las cinco mujeres liberadas en el registro, la investigación policial permitió identificar a otras cinco víctimas que también habían sido explotadas en el mismo domicilio y que prestaron declaración en dependencias de la Policía Nacional.

Marisol Garmendia, delegada del Gobierno de España en el País Vasco, se ha felicitado este viernes por el éxito de esta operación. «Hay que destacar el trabajo de la Policía Nacional en un ámbito tan importante para la sociedad como la lucha contra la Trata de mujeres y la explotación sexual. Este tipo de esclavitud en pleno siglo XXI es inadmisible e intolerable y hay que agradecer el desempeño de la Policía Nacional para combatirlo», ha remarcado.