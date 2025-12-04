Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interpretó el viernes a Oscar Wilde en la calle Amara. Volvió de Gasteiz a Donostia el lunes. Con regalos, trufas de Goya, miel alavesa. G ESTRADA

Iker Ortiz de Zárate

«En el escenario de Mundo Nuevo se cumplía el aniversario de Wilde»

Te hacen un travelling y ¡zas! sabes que sigues siendo eso, actor

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:17

Comenta

Te recuerda que su nombre, escrito con 'q' significa en egipcio y entre otras cosas, 'excelente'. Recuerda que, vitoriano, venía a ver a sus padrinos, ... Raquel y Ramón, y se asombraba de que el mar formase en la arena de las playas una escalera de agua, la marea estaba baja en La Concha y ya subida para cuando llegaban a Ondarreta. Recuerda que un día les dijo a sus padres que podía subir hasta 'el macho' de Urgull. Y ante su asombro, lo hizo. Recuerda que siempre quiso ser actor y estudiaba los gestos y métodos de los que veía en la pantalla. Porque su madre, Teresa, directora de un grupo de teatro amateur, le llevaba al cine. Y su padre, José Luis, le hablaba de pintura, música y flores.

