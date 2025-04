Dos encapuchados atracan una sucursal bancaria en el barrio donostiarra de Altza

Dos personas encapuchadas han atracado esta mañana una sucursal bancaria en el barrio donostiarra de Altza, en la zona del Grupo Arrizar. Al parecer, los ... autores del robo han abordado por la fuerza a un empleado de la oficina a primera hora de la mañana y han huido con el botín robado. Tras recibir el aviso, la Ertzaintza ha acudido al lugar de los hechos para «abrir diligencias e investigar lo sucedido». Por el momento, «no hay detenidos», informan desde el departamento vasco de Seguridad. El atraco ha tenido lugar sobre las 08.00 horas.

Agentes de la Policía Autonómica Vasca están peinando la zona y han solicitado ayuda a vecinos y comerciantes de los aledaños del local en el que ha tenido lugar el robo. «Me han pedido que vaya lo antes posible a la comisaría con las imágenes de las cámaras de seguridad de mi local», apuntaba a DV esta tarde uno de los comerciantes de la zona, que asegura que «no me he enterado de nada. Ha debido de ser muy pronto y no hemos oído nada». Otro vecino de la zona apunta que «he pasado por la sucursal a las 09.30 y había mucha presencia policial. Me han contado lo que ha pasado... Vaya susto».

Igualmente, la menor actividad comercial debido al inicio de las vacaciones de la Semana Santa, periodo en el que algunos locales no abren sus puertas y muchos vecinos aprovechan para salir fuera, ha hecho que la mañana de este lunes fuera un momento propicio para intentar perpetrar un robo.