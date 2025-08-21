Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estado de uno de los vestuarios de la comisaría de la Ertzaintza en Donostia.

Estado de uno de los vestuarios de la comisaría de la Ertzaintza en Donostia. ErNE

ErNE denuncia «filtraciones y condiciones insalubres» en la comisaría de la Ertzainza en Donostia

El sindicato exige nuevamente una «solución inmediata y definitiva» a las goteras y humedades

Naroa Ascunce

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:15

El sindicato ErNE ha vuelto a denunciar este jueves «el deterioro de las instalaciones» de la comisaría de la Ertzaintza en el barrio donostiarra del ... Antiguo. Asegura que las filtraciones de agua, que causan goteras y humedades, y la falta de mantenimiento, se repiten cada vez que llueve. Además, ha criticado que el Departamento de Seguridad no haya adoptado soluciones definitivas pese a las reiteradas denuncias que ha presentado. Advierte de que no aceptará «más dilaciones ni remiendos provisionales».

