ErNE denuncia «filtraciones y condiciones insalubres» en la comisaría de la Ertzainza en Donostia

El sindicato ErNE ha vuelto a denunciar este jueves «el deterioro de las instalaciones» de la comisaría de la Ertzaintza en el barrio donostiarra del ... Antiguo. Asegura que las filtraciones de agua, que causan goteras y humedades, y la falta de mantenimiento, se repiten cada vez que llueve. Además, ha criticado que el Departamento de Seguridad no haya adoptado soluciones definitivas pese a las reiteradas denuncias que ha presentado. Advierte de que no aceptará «más dilaciones ni remiendos provisionales».

ErNE ha manifestado a través de un comunicado que la mala situación de la Etzain-etxea ubicada junto a la playa de Ondarreta «evidencia la dejadez con la que se trata un centro de trabajo esencial para el servicio público». Además, considera las filtraciones que sufre el edificio suponen «una falta de respeto intolerable» que «amenaza incluso la integridad física de los agentes» así como la «conservación de equipos y documentos».

En los últimos meses han sido varias las veces que este sindicato ha denunciado lo que considera condiciones «insolubles» en la comisaría donostiarra, tanto públicamente como ante Inspección de Trabajo. De hecho, parte del personal fue trasladado a la comisaría de Oiartzun. Sin embargo, Erne mantiene que los agentes que han seguido desarrollando su labor en Ondarreta lo han hecho «entre techos que gotean, paredes empapadas y riesgo de humedades y moho».