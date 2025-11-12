Entrega de diplomas a nuevos ingenieros

La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU) ha celebrado el acto de entrega de diplomas correspondiente a la promoción ... 2024-2025, en el que 180 estudiantes han culminado oficialmente sus estudios de grado y máster.

El acto, presidido por Iker Laskurain, director de la escuela, reunió al alumnado, profesorado, familiares y representantes institucionales en una jornada de reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los nuevos titulados y tituladas. En su intervención, Laskurain destacó «la excelencia académica y el compromiso social del alumnado de ingeniería», subrayando la importancia de la formación técnica «para afrontar los retos tecnológicos y sostenibles del futuro».

La ceremonia contó con la participación de un numeroso grupo de antiguos alumnos como Nerea Urkia, profesional en STR Egiturak y trabajadora autónoma, o Igor Etxaniz, integrante de la empresa Biele, quienes compartieron su experiencia profesional tras su paso por la escuela.

Durante el evento se otorgaron distinciones a los mejores expedientes académicos de cada grado. Los reconocimientos fueron entregados por representantes de diferentes instituciones y empresas colaboradoras. Grado en Arquitectura Técnica: premio especial entregado por Nagore Azuabarrena, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica. Grado en Ingeniería Civil: premios entregados por Iñaki Cepeda, gerente de la Fundación Guitrans, y Jorge Goldaracena, decano del Colegio Oficial. Grado en Ingeniería Eléctrica: premio especial a cargo de Mikel Iturrate. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: reconocimiento entregado por Nora Barroso. Grado en Ingeniería Mecánica: premio otorgado por Cristina Peña. Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: premio entregado por Aloña Retegi.

Premios especiales de las ramas industriales (Cogiti): entregados por Valeriano Carballo, decano del colegio. Premios Mujeres con mejor expediente: otorgados por Olatz Hormaetxe, directora de Personas, y JosebaMartínez, director de RRHH del Grupo ULMA. Además de los grados, este año también se ha reconocido al alumnado que ha finalizado el Máster en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, programa que forma a profesionales altamente cualificados en el ámbito de la transición energética y las tecnologías eléctricas avanzadas. La entrega de diplomas reforzó el compromiso de la escuela con la innovación y la colaboración con el tejido industrial.

La ceremonia concluyó con la intervención de Marian Iriarte, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la EHU, quien felicitó al alumnado por su esfuerzo y les animó a «seguir aprendiendo y contribuyendo a una sociedad más tecnológica, sostenible y humana». Cerró el acto el coro Landarbaso y un aperitivo posterior celebrado en el edificio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.