Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de la promoción 2024-2025, después de recibir la acreditación de sus estudios de grado.

Gente de la ciudad

Entrega de diplomas a nuevos ingenieros

180 alumnos de la Universidad del País Vasco recibieron sus acreditaciones en la Escuela de Ingeniería

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU) ha celebrado el acto de entrega de diplomas correspondiente a la promoción ... 2024-2025, en el que 180 estudiantes han culminado oficialmente sus estudios de grado y máster.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Entrega de diplomas a nuevos ingenieros

Entrega de diplomas a nuevos ingenieros