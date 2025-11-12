Entrega de diplomas a nuevos ingenieros

Gente de la ciudadEntrega de diplomas a nuevos ingenieros
180 alumnos de la Universidad del País Vasco recibieron sus acreditaciones en la Escuela de Ingeniería
San Sebastián
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:30
La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU) ha celebrado el acto de entrega de diplomas correspondiente a la promoción ... 2024-2025, en el que 180 estudiantes han culminado oficialmente sus estudios de grado y máster.
El acto, presidido por Iker Laskurain, director de la escuela, reunió al alumnado, profesorado, familiares y representantes institucionales en una jornada de reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los nuevos titulados y tituladas. En su intervención, Laskurain destacó «la excelencia académica y el compromiso social del alumnado de ingeniería», subrayando la importancia de la formación técnica «para afrontar los retos tecnológicos y sostenibles del futuro».
La ceremonia contó con la participación de un numeroso grupo de antiguos alumnos como Nerea Urkia, profesional en STR Egiturak y trabajadora autónoma, o Igor Etxaniz, integrante de la empresa Biele, quienes compartieron su experiencia profesional tras su paso por la escuela.
Durante el evento se otorgaron distinciones a los mejores expedientes académicos de cada grado. Los reconocimientos fueron entregados por representantes de diferentes instituciones y empresas colaboradoras. Grado en Arquitectura Técnica: premio especial entregado por Nagore Azuabarrena, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica. Grado en Ingeniería Civil: premios entregados por Iñaki Cepeda, gerente de la Fundación Guitrans, y Jorge Goldaracena, decano del Colegio Oficial. Grado en Ingeniería Eléctrica: premio especial a cargo de Mikel Iturrate. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: reconocimiento entregado por Nora Barroso. Grado en Ingeniería Mecánica: premio otorgado por Cristina Peña. Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: premio entregado por Aloña Retegi.
Premios especiales de las ramas industriales (Cogiti): entregados por Valeriano Carballo, decano del colegio. Premios Mujeres con mejor expediente: otorgados por Olatz Hormaetxe, directora de Personas, y JosebaMartínez, director de RRHH del Grupo ULMA. Además de los grados, este año también se ha reconocido al alumnado que ha finalizado el Máster en Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida, programa que forma a profesionales altamente cualificados en el ámbito de la transición energética y las tecnologías eléctricas avanzadas. La entrega de diplomas reforzó el compromiso de la escuela con la innovación y la colaboración con el tejido industrial.
La ceremonia concluyó con la intervención de Marian Iriarte, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la EHU, quien felicitó al alumnado por su esfuerzo y les animó a «seguir aprendiendo y contribuyendo a una sociedad más tecnológica, sostenible y humana». Cerró el acto el coro Landarbaso y un aperitivo posterior celebrado en el edificio de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión