Enara Rodríguez, ganadora de IKEA Fashion Challenge: «Ayuda a que la gente te conozca»

Una lámpara, perchas, una cortina de ducha y una funda nórdica han sido los únicos materiales empleados en una creación con la que ha ganado el concurso de moda para nuevos talentos organizado por la tienda en Barakaldo de la multinacional del mueble IKEA. Enara (@enararodrigz) hizo suyo el desafío que solo le permitía utilizar productos de la marca con un coste inferior a 200 euros.

– ¿Qué le llevó a presentarse al reto de Ikea?

– Desde que acabé la carrera, he visto lo difícil que es entrar en la industria de la moda. Por ese motivo, este año me he decantado por hacer cursos y presentarme a concursos. Lo he hecho para que la gente me conozca y, al mismo tiempo, para tener la oportunidad de conocer a personas que está en situaciones parecidas a la mía.

«Hice un trabajo inspirado en Chillida, relacionando escultura y moda para conseguir una colección ponible y artística»

– ¿En qué consistía el certamen?

– En hacer un look con cosas de Ikea que no tenían por qué ser ropa porque no es algo que vendan en sus tiendas. Podía hacerlo cogiendo sábanas, por ejemplo, pero me apetecía complicarlo más.

– ¿Y qué elementos escogió?

– Una lámpara y perchas circulares de las que se usan para poner pañuelos. Fui uniéndolas hasta confeccionar una falda larga. Las formas simétricas son una alusión a Paco Rabanne. Para el top utilicé la funda de un edredón nórdico y una lámpara muy famosa de Ikea que viene en cuadrados. Fui cortando trozos y arrugándolos. También aproveché los botones de la funda de edredón para colocarlas en la parte trasera de la falda y que así se pudiera utilizar realmente.

– ¡Qué creativa!

– En el momento no sabía ni por dónde empezar, pero tenía claro que quería seguir la idea en la que se basa Ikea, donde hay cosas modulares y tienes que ser creativo para montar muchas veces los muebles tú misma. A partir de esa idea, también diseñé la gabardina que el look llevaba por encima.

– ¿Con qué la confeccionó?

– Con una cortina de ducha. La diseñé con un bolsillo grande en el que se podía meter toda la gabardina y convertirla en un bolso o una riñonera. Es una prenda que la puedes utilizar en tu día a día y más aquí, que te sale un día soleado y al momento, te llueve. A la hora de diseñar, para mí también es importante la versatilidad y la comodidad.

– Debe tener mucha imaginación para hacer una gabardina con una cortina de ducha.

– Y solo tenía seis horas para confeccionar todo el look. Es cierto que debíamos mandar de antemano el proyecto que habíamos pensado y de los 50 o 60 que participamos, quedamos seis finalistas. Luego había que pensar cómo lo ibas a hacer.

– ¿En qué consistía el premio?

– 2.000 euros para un proyecto de interiorismo y un viaje a Suecia para dos personas para visitar el museo de Ikea. Ganar es algo que, además, ayuda a que la gente te conozca. También hace que te pongas retos como diseñadora para hacer cosas diferentes.

– Este no ha sido el único concurso en el que ha tomado parte en los últimos meses...

– En diciembre participé en otro ligado también a la sostenibilidad que se celebró en el mercado de San Martín de Donostia. Nos juntaban en grupos. Utilizamos ruedas de bicicletas y cadenas. Fue divertido. El hecho de trabajar en grupo me dio confianza. Posteriormente, estuve en MOMAD, la feria de Madrid, donde tuve un stand en el que expuse mi colección, chaquetas y complementos. También estuve en Sevilla desfilando.

– ¿Por qué decidió dedicarse al mundo de la moda?

– Es algo que siempre me ha gustado. Tengo una familia con gran arraigo en lo artístico. De hecho, tengo una tía modista a la que siempre he visto trabajar y a la que acudo cuando tengo dudas y problemas. Estudié diseño de moda cuatro años en la Universidad CSDMM, en la Politécnica de Madrid. Gracias al proyecto de fin de grado, me concedieron una beca para estudiar medio mes en Londres, en una de las universidades más prestigiosas de moda. Fue todo un privilegio.

– ¿Hace falta irse fuera para formarse en el diseño de moda?

– Conozco gente que se ha formado en Logroño, Bilbao... Yo me decanté por Madrid por aquello del prestigio, por ser la capital. Me permitía hacer más contactos. He tenido profesores importantes como Ana Locking, Juan Vidal... Pero es cierto que aquí también hay oportunidades.

– ¿En qué está trabajando actualmente?

– Estoy haciendo un curso de emprendimiento porque me gustaría poder vender mis creaciones. Ahora lo estoy haciendo, pero a un nivel más familiar y a conocidos. Sueño con tener mi propia marca de moda en un futuro.

– ¿Cómo sería?

– Siempre que en los estudios tenía que hacer un proyecto, tiraba a mis raíces. Así, hice, por ejemplo, un trabajo inspirado en Chillida, relacionando escultura y moda para conseguir una colección ponible, a la vez que artística. Sin embargo, con el trabajo que más me identifico es con el de fin de grado acercando la moda vasca y japonesa. Convertí tabis en abarcas y jugué con los volúmenes, formas y materiales.