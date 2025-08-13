Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen virtual de la promoción Lore Enea, las últimas viviendas libres de Ciudad Jardín.

Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín

El mes que viene se entregarán los 80 primeros pisos construidos en el nuevo barrio mientras se inicia la segunda fase de las obras de urbanización

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:03

Ciudad Jardín continúa dando pasos en el desarrollo y transformación de este ámbito ubicado entre Riberas y Loiola. Tras el reciente anuncio de la edificación ... a partir del año que viene de un centenar de viviendas de alquiler protegido a cargo del Gobierno Vasco, Amenabar acaba de iniciar la comercialización de las últimas 28 viviendas libres del ámbito, con precios a partir de 285.000 euros (más IVA). Los primeros 80 pisos construidos en esta renovada zona de la ciudad se entregarán el mes que viene tras finalizar a lo largo del mes de agosto la primera fase de las obras de urbanización.

