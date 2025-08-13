Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín

Ciudad Jardín continúa dando pasos en el desarrollo y transformación de este ámbito ubicado entre Riberas y Loiola. Tras el reciente anuncio de la edificación ... a partir del año que viene de un centenar de viviendas de alquiler protegido a cargo del Gobierno Vasco, Amenabar acaba de iniciar la comercialización de las últimas 28 viviendas libres del ámbito, con precios a partir de 285.000 euros (más IVA). Los primeros 80 pisos construidos en esta renovada zona de la ciudad se entregarán el mes que viene tras finalizar a lo largo del mes de agosto la primera fase de las obras de urbanización.

La regeneración de Ciudad Jardín actúa sobre una superficie de 66.896 metros cuadrados ubicada entre los tableros de la variante y el barrio de Loiola. Siete viviendas fueron derribadas al quedar fuera de ordenación, pero el resto de las 64 casas del antiguo barrio se mantienen en pie y convivirán en una nueva realidad urbanística junto a las 264 nuevas viviendas, el 40% protegidas. Hace dos semanas, Ayuntamiento y Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco formalizaron el convenio para que sea Visesa quien promocione los 98 pisos de alquiler protegido de Ciudad Jardín.

Las obras de urbanización tienen un presupuesto de 16,8 millones de euros. El Ayuntamiento finaliza este mes la primera fase de estas obras, lo que permitirá la entrega de los primeros pisos construidos a partir de el mes que viene.

En este marco, Amenabar acaba de iniciar la comercialización del último bloque de viviendas libres con el nombre de Lore Enea. Este grupo promotor, a través de la sociedad Inmogroup, se hizo con esta parcela que el Ayuntamiento sacó a la venta en octubre pasado mediante concurso público. El precio pagado por el solar fue de 7,5 millones de euros (IVA incluido)

La promoción Lore Enea se ubica en el encuentro de la calle Ciudad Jardín con la calle Matxiñene, la vía diagonal que atraviesa el barrio. La parcela tiene una edificabilidad residencial sobre rasante de 2.482 metros cuadrados, a la que suman 3.592 metros cuadrados destinados a usos terciarios, incluidos portales y otros posibles elementos comunes.

Amenabar va a materializar con este proyecto 28 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Distribuidas en un edificio de cinco plantas con dos portales, ofrecen diferentes tipologías residenciales: planta baja con jardín en planta primera, pisos en plantas tipo y viviendas en ático con terrazas con posibilidad de piscina y cenador.

La cubierta está proyectada como «un espacio común y social» que contará con una piscina de 25 metros cuadrados, zona chill out, cenador con barbacoa y un gimnasio exterior, «aportando un valor añadido en línea con las nuevas tendencias residenciales, que apuestan por servicios de tipo 'hospitality' dentro del propio edificio».

Las viviendas tienen fachada ventilada, grandes ventanales elevables, armarios empotrados, sistemas de energía renovable para calefacción y agua caliente sanitaria, así como paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad. Los precios de los pisos parten de 285.000 euros (sin incluir el IVA) y las viviendas cuentan con garaje y trastero.

Zonas verdes

En la actualidad, Amenabar tramita en el Ayuntamiento la licencia de obra para construir estas viviendas, que se prevé inicien la edificación a final de año y se entreguen a sus propietarios en 2027. Estos pisos se van a construir en la acera opuesta de la parcela en la que el Gobierno Vasco edificará a partir del año que viene las 98 viviendas protegidas de Ciudad Jardín. Pegado a las nuevas viviendas libres se construirá un desarrollo terciario de 3.592 metros cuadrados que «aún no está definido», según fuentes de Amenabar, aunque podría ser un hotel.

La promotora destaca que Ciudad Jardín será «un entorno verde, dinámico e inclusivo, que contará con más de 28.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y parques, lo que representa más del 42 % de su superficie total. Entre sus elementos característicos destaca un corredor verde de más de 4 hectáreas «que fomentará el ocio al aire libre y priorizará la movilidad peatonal».

La nueva Ciudad Jardín destinará 6.000 metros cuadrados de sus nuevos desarrollos a usos terciarios y equipamientos, incluyendo dos canchas deportivas y un aparcamiento. La gran plaza de 5.000 metros cuadrados frente a la casa de cultura de Loiola y un nuevo parque junto al río aparecen como puntos clave para encuentro vecinal tanto del nuevo barrio como de Loiola.

La urbanización incluye un paseo fluvial ajardinado que conecta con el parque de Txomin Enea y una red de bidegorris y caminos peatonales. La peatonalización de calles como Aralar y Matxiñene consolidará un entorno libre de tráfico en el nuevo ámbito residencial. Los inquilinos dispondrán para su movilidad de la red de autobuses urbanos, además de la estación de Euskotren.