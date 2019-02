Elisa Lledó, mañana en el C. C. Tomasene

La actriz Elisa Lledó actúa mañana, a las 20 h, en Tomasene en el ciclo Teatro de Bolsillo, con 'Si te he visto no me acuerno', sobre una chica que acaba de sufrir la infidelidad de su pareja y pasará del enfado inicial a lograr valorarse y aceptarse. La entrada es libre. La obra estaba programada inicialmente en Taberna Darieta.