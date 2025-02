EH Bildu apuesta por que Dbus gestione Dbizi de forma directa

Aingeru Munguía San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 12:58 Comenta Compartir

El grupo municipal de EH Bildu apuesta por publificar el servicio de alquiler público de bicicletas en San Sebastián (Dbizi) que el año pasado registró el mayor uso de su historia (1,3 millones de eviajes), pero que cada vez registra más incidencias y sus trabajadores no dan abasto para mantener en buen estado vehículos y estaciones.

Este grupo municipal presenta al Pleno del Ayuntamiento que se celebra mañana una moción en la que pide al gobierno municipal que adopte las medidas necesarias para «garantizar la calidad del servicio» y que al finalizar el plazo del actual contrato (2028) «dé los pasos necesarios para la correcta gestión» de Dbizi.

El Ayuntamiento aprobó una encomienda de gestión del servicio a Dbus, que a su vez licitó la gestión y esta se presta por la empresa Urbaser. El crecimiento en estaciones, bicicletas y viajes ha hecho que el servicio tenga problemas de gestión. La concejala de EH Bildu Garbiñe Alkiza explicó en rueda de prensa que la plantilla la forman 12 trabajadores de los cuales dos están de baja. «Se han recibido llamadas de muchas personas usuarias para quejarse del estado del servicio. El nivel de estrés del personal es muy elevado, cuando a veces hay una sola persona por turno en un servicio que tiene 5.000 usos diarios. Hya falta de recursos, no se revisan freenos, ni llantas, ni luces, ni el sillín, ni el timbre, con lo que su uso no es seguro», señala en su moción EH Bildu.

El gobierno municipal indicó en comisión a EH Bildu que ya se habían hecho todas las inversiones previstas en el contrato, con lo que no es previsible nuevas aportaciones económicas. El Departamento de Movilidad están en contacto con trabajadores de Dbizi y con la empresa para encontrar una fórmula que permita mejorar las prestaciones de un servicio que. mientras estaba bien mantenido, no ha parado de crecer.

EH Bildu cree que la solución sería que el servicio Dbizi lo gestionara directamente Dbus sin cederlo a un empresa.

Parkings municipales

Por otro lado, la coalición también llevará una moción al Pleno de mañana para constituir un grupo de trabajo en el Ayuntamiento para estudiar la publificación progresiva de los parkings subterráneos municipales. Los concejales denunciaron que la precariedad del servicio que está prestando la enpresa Empark que ha despedido a cuatro trabadores para contratar persoanl de seguridad. EH Bildu cree que esta empresa no está cumpliendo los pliegos del contrato en varios puntos. «No puede hacer subcontrataciones y lo está haciendo en el parking de Alderdi Eder, todo el personal debería ser bilingue, pero cuando no hay nadie a la noche los ususrios deben hablar por interfono con un interlocutor que contesta desde Madrid a cualquier incidencia, y también se deben evitar demoras en la atención y hay noches que no hay nadie en los parkings de Atotxa o plaza de Cataluña y debe venir el único trabajador que hay en el parking del Boulevard».

EH Bildu insta en su moción al gobierno municipal a realizar «una auditoría sobre el grado de cumplimiento del pliego de condiciones técnicas y administrativas y que en función de sus conclusiones se adopten las medidas oportunas».

