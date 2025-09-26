El Bellas Artes mostrará su fachada restaurada a mediados de octubre

Sade ha iniciado esta semana el proceso de retirada del andamio que hasta ahora cubría la cúpula y las fachadas del Bellas Artes. Los trabajos ... de desmontaje y adecuación de la envolvente exterior se prolongarán durante las próximas semanas, de manera que para mediados de octubre la ciudadanía podrá contemplar en su totalidad la fachada restaurada, lo que la empresa propietaria del edificio califica de «hito para la conservación del patrimonio arquitectónico de San Sebastián».

Tras tres «intensos» años dedicados a la rehabilitación del antiguo cinematógrafo, construido en 1914 por el arquitecto Ramón Cortázar, para su transformación en un hotel que explotará Hilton, Sade encara la fase final de las obras, que iniciará su nueva actividad en 2026 bajo la marca Curio Collection de la cadena estadounidense.

Los trabajos de desmontaje han comenzado esta semana en la fachada de la calle Urbieta y avanzarán posteriormente en la fachada de Prim y en la cúpula. La retirada del andamio llegará estos días hasta la quinta planta y ahí se detendrá durante unas dos semanas para reparar los puntos de anclaje del andamio sobre la fachada y colocar los mascarones que coronan la cúpula, además de instalar su iluminación definitiva, explica Sade. En paralelo, se aplicará la última mano de pintura a las fachadas, un trabajo sujeto a la evolución de la climatología. Está previsto que la fachada quede completamente descubierta a mediados de octubre.

El Palacio Bellas Artes albergó uno de los primeros cines de España y estuvo en funcionamiento hasta 1982. En 2021, el Ayuntamiento de San Sebastián aprobó la licencia de obras para el proyecto de rehabilitación. La intervención se ha llevado a cabo «con la máxima cautela patrimonial, manteniendo su envolvente y conforme al régimen de protección establecido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio urbano construido (Peppuc)». Así, para el transformado hotel Palacio Bellas Artes, Sade «ha mantenido el representativo cuerpo de esquina del edificio y ha repuesto la cúpula derruida -una réplica exacta de la original, que ya puede contemplarse-, siguiendo los requisitos marcados por el consistorio en cuanto a posibles modificaciones y reajustes».