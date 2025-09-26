Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la cúpula con parte de los andamios y de la lona retirados este viernes. Sade
San Sebastián

El Bellas Artes mostrará su fachada restaurada a mediados de octubre

Sade inicia los trabajos de retirada de los andamios en la calle Urbieta y la «réplica exacta» de la cúpula del futuro hotel Hilton ya está terminada

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:02

Sade ha iniciado esta semana el proceso de retirada del andamio que hasta ahora cubría la cúpula y las fachadas del Bellas Artes. Los trabajos ... de desmontaje y adecuación de la envolvente exterior se prolongarán durante las próximas semanas, de manera que para mediados de octubre la ciudadanía podrá contemplar en su totalidad la fachada restaurada, lo que la empresa propietaria del edificio califica de «hito para la conservación del patrimonio arquitectónico de San Sebastián».

