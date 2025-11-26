Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire Sarobe, el concejal Iñigo García y el director de Cristina Enea, Txema Hernández.

El 84% de los donostiarras ve el cambio climático como un problema de alta gravedad

Una encuesta de percepción de la Fundación Cristina Enea muestra que el porcentaje supera la preocupación de Gipuzkoa y Euskadi

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:11

El 84,4% de la población donostiarra considera que el cambio climático es un problema de alta gravedad, y uno de cada cuatro lo asocia ... con un peligro, una preocupación y un problema que entraña consecuencias graves de cara al futuro. Son algunos de los datos que arroja el Estudio de percepción de la población donostiarra respecto al cambio climático 2025 elaborado por Fundación Cristina Enea y presentado hoy en el Ayuntamiento por el concejal de Medio Ambiente, Iñigo García, el director de la Fundación Cristina Enea, Txema Hernández, y Leire Sarobe, responsable del Observatorio de Sostenibilidad y Clima de Cristina Enea.

