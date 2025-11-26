El 84% de los donostiarras ve el cambio climático como un problema de alta gravedad

El 84,4% de la población donostiarra considera que el cambio climático es un problema de alta gravedad, y uno de cada cuatro lo asocia ... con un peligro, una preocupación y un problema que entraña consecuencias graves de cara al futuro. Son algunos de los datos que arroja el Estudio de percepción de la población donostiarra respecto al cambio climático 2025 elaborado por Fundación Cristina Enea y presentado hoy en el Ayuntamiento por el concejal de Medio Ambiente, Iñigo García, el director de la Fundación Cristina Enea, Txema Hernández, y Leire Sarobe, responsable del Observatorio de Sostenibilidad y Clima de Cristina Enea.

El estudio se llevó a cabo telefónicamente entre el 27 de enero y el 14 de febrero sobre una muestra total de 400 personas mayores de 18 años. Prácticamente la mitad de los encuestados realizan una asociación espontánea del cambio climático con tres cuestiones principales: el 25,3% manifiesta que lo primero que le viene a la cabeza cuando oye hablar del cambio climático es que es una realidad, un peligro, una preocupación y un problema que entraña consecuencias graves de cara al futuro, el 13% asocia el cambio climático con el cambio de tiempo, las temperaturas extremas y el tiempo loco y el 10,3% conecta directamente el cambio climático con la contaminación.

2% Porcentaje de la población donostiarra que ve el cambio climático como un asusto menor

El estudio confirma que la ciudadanía donostiarra percibe el cambio climático como un problema de gran magnitud: el 84,4% lo considera de alta gravedad, superando las cifras de Gipuzkoa y la CAPV (78%), mientras que apenas un 2% lo ve como un asunto menor. Esta percepción se acompaña de un incremento notable desde 2018 en las emociones vinculadas al fenómeno, con un 83,8% de personas muy o bastante preocupadas, un 73,3% que siente impotencia, un 71,3% indignación y más de la mitad (51,8%) que reconoce sentir miedo al pensar en sus consecuencias.

Avance en la información

Paralelamente, se observa un avance significativo en el nivel de información: dos tercios de la población afirman disponer de mucha o bastante información sobre el cambio climático, sus causas y efectos, frente a los datos de 2018, cuando predominaba la falta de conocimiento. En cuanto a las causas, un 68,8% atribuye el cambio climático principalmente a la actividad humana, un porcentaje similar al registrado en Gipuzkoa y superior al conjunto de la CAPV, lo que refleja una ciudadanía cada vez más consciente de la responsabilidad humana en este desafío global y más sensibilizada respecto a sus impactos locales y futuros.

Iñigo García, concejal de Medio Ambiente, subrayó la relevancia de estos resultados: «La ciudadanía nos está diciendo con claridad que el cambio climático es una preocupación real y cercana. Nuestro deber es responder con políticas ambiciosas y efectivas, que refuercen la resiliencia de Donostia y sitúen a las personas en el centro de la acción climática. Este estudio nos ofrece una base sólida para seguir avanzando en esa dirección y para consolidar una estrategia municipal alineada con las demandas sociales y los retos globales».

El estudio trata principalmente 6 ejes de contenido temático y analítico: las percepciones y emociones generales relativas al cambio climático, la información que se dispone sobre diversas cuestiones relacionadas con el cambio climático, las causas del cambio climático, las consecuencias y situaciones problemáticas en San Sebastián, las acciones personales que con la finalidad de abordar el cambio climático lleva a cabo actualmente la población y el tipo de acciones que estaría dispuesta a realizar en un futuro, y el grado de acuerdo con que el Ayuntamiento lleve a cabo diferentes acciones para abordar el cambio climático en diferentes ámbitos.

La población donostiarra respalda que el Ayuntamiento impulse medidas frente al cambio climático, siempre que sean equilibradas y no generen restricciones excesivas.

El informe, disponible en la web de Fundación Cristina Enea (www.cristinaenea.eus), aporta además información detallada sobre las consecuencias y afecciones derivadas del cambio climático, las acciones personales que la ciudadanía ya está llevando a cabo y los obstáculos que dificultan su implementación, así como la valoración de las políticas municipales. En general, la población donostiarra respalda que el Ayuntamiento impulse medidas frente al cambio climático, siempre que estas se planteen de manera equilibrada y sin generar restricciones excesivas.