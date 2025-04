Donostia pide al Gobierno incluir en la obra del TAV un nuevo apeadero en Martutene

Las obras de entrada del TAV a San Sebastián pueden conllevar la remodelación también de la infraestructura ferroviaria en el entorno de ... Martutene. Adif prevé suprimir el paso a nivel situado a la altura del paseo Barkaiztegi, el único que queda en Donostia, pero el Ayuntamiento pide al Ministerio de Transportes que además incluya en el proyecto el cambio de ubicación del apeadero de Martutene y lo acerque al núcleo del barrio, con el fin de mejorar el servicio a los vecinos y poder solucionar sin demora el problema de conexión entre ambos lados de la vía que generará la ausencia del paso actual.

La petición viene de lejos, pero aún no ha encontrado respuesta. Desde el PNV han recordado en el Senado al ministro José Luis Ábalos el compromiso que adquirió el Ejecutivo con su partido en el acuerdo presupuestario de 2018, en el que se contemplaba la supresión de ese paso con barrera.

La cifra 500 metros separan aproximadamente el actual apeadero de Martutene de la nueva ubicación propuesta por el Ayuntamiento de Donostia, frente a la colonia de El Pilar, lo que mejoraría el servicio a los vecinos.

Ahora, con las obras de acceso del TAV a Donostia que se están llevando a cabo entre Hernani y Astigarraga, y la implantación del tercer hilo en la vía convencional para permitir el paso de los trenes de alta velocidad hasta la capital, Adif prevé ejecutar dicho compromiso. Pero desde el Ayuntamiento, que lleva tiempo en conversaciones con la gestora ferroviaria para acometer al mismo tiempo la remodelación del espacio ferroviario en Martutene, insisten en su reclamación.

Según explican, la supresión del paso a nivel, que aplauden, generará un problema de conexión entre ambos lados de la vía, especialmente a los camiones, que no pueden utilizar el paso alternativo que existe a través de la pasarela situada junto al actual apeadero. Por allí solo pueden cruzar viandantes y coches, dadas las curvas pronunciadas que no permiten a los vehículos más grandes hacer giros. El Ayuntamiento cree oportuno aprovechar ahora la supresión del paso a nivel para modificar ese espacio ferroviario y por eso instan al Ministerio a analizar su reclamación, a la que de momento Adif no ha respondido. Sus interlocutores trasladaron su intención de estudiar y atender en un plazo de dos años la petición municipal.

Separar apeaderos

La propuesta del consistorio donostiarra es trasladar unos 500 metros dirección Hernani la estación, que además debe adaptar su paso entre andenes para evitar cruzar sobre la vía. Con ese cambio, defienden, mejoraría el servicio para los vecinos del barrio donostiarra, al situar la infraestructura frente al núcleo de la colonia del El Pilar. Y además la separaría del apeadero de Txomin, muy cercano.

Ampliar El paso a nivel de Barkaiztegi. borja luna

Esta renovación se solicita en el marco de las obras de acceso del TAV a San Sebastián. Adif trabaja en la adaptación de la vía actual al nuevo ancho UIC, mediante un tercer raíl, y en ese proyecto no cabe la existencia de pasos a nivel, como el que todavía jalona el trazado en este barrio donostiarra. Además, a la entrada de la ciudad, el Gobierno Vasco construye el último tramo del ramal guipuzcoano, el Hernani-Astigarraga. En dicho tramo, además de la conexión ferroviaria para la alta velocidad, se va a construir otra estación de tren en Astigarraga para la línea de Cercanías.