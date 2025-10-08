Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Goia y Eduardo Paes, alcalde de Río, ayer en el consistorio.
San Sebastián

Donostia y Río de Janeiro estudian estrecharlazos de colaboración

Eneko Goia recibe en el consistorio a su homólogo brasileño Eduardo Paes, que participa en San Sebastian Gastronomika

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:01

Comenta

El todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, recibió ayer por la mañana en el Ayuntamiento a su homólogo de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ... que está estos días en la ciudad para participar en el congreso San Sebastian Gastronomika. Ambas ciudades, que entre otras cosas tienen en común el nombre, ya que el de la ciudad brasileña es Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, han aprovechado que Brasil es el invitado de esta edición de la cita gastronómica que organiza este periódico para concertar un encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  7. 7 Rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  10. 10

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia y Río de Janeiro estudian estrecharlazos de colaboración

Donostia y Río de Janeiro estudian estrecharlazos de colaboración