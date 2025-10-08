Donostia y Río de Janeiro estudian estrecharlazos de colaboración

Iker Marín San Sebastián Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:01 Comenta Compartir

El todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, recibió ayer por la mañana en el Ayuntamiento a su homólogo de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ... que está estos días en la ciudad para participar en el congreso San Sebastian Gastronomika. Ambas ciudades, que entre otras cosas tienen en común el nombre, ya que el de la ciudad brasileña es Sao Sebastiao do Rio de Janeiro, han aprovechado que Brasil es el invitado de esta edición de la cita gastronómica que organiza este periódico para concertar un encuentro.

La recepción se prolongó durante aproximadamente una hora y, en la misma, ambos regidores y sus respectivos equipos pudieron conversar sobre diferentes temas que ambas ciudades tienen en común. Además, Goia y Paes se mostraron interesados en la posibilidad de establecer algún tipo de colaboración que permita estrechar los lazos entre ambas ciudades. La de ayer fue una primera toma de contacto que deberá tener continuidad a futuro, ya con Jon Insausti como primer edil y representante oficial de San Sebastián.

