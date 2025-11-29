Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un partido de las olimpiadas organizadas en Donostia en 2008. Michelena

Donostia recibe en un mes a 5.000 personas por las 'olimpiadas' del colegio Marianistas

Alumnos de 17 colegios, con sus familias, llegarán a la ciudad para competir en cuatro disciplinas deportivas

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:55

El colegio Aldapeta María Ikastetxea lleva meses preparando un gran evento deportivo que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre. Se trata de la ... 46ª Olimpiada Marianista, una competición de alumnos de los diferentes colegios marianistas de España, que este año se celebra en Donostia. El evento va a tener dos novedades como son la implicación de varios centros de enseñanza que abrirán sus puertas para que participantes y entrenadores duerman en sus instalaciones y la celebración de una carrera popular por el paseo de La Concha.

