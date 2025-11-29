Donostia recibe en un mes a 5.000 personas por las 'olimpiadas' del colegio Marianistas

El colegio Aldapeta María Ikastetxea lleva meses preparando un gran evento deportivo que tendrá lugar del 26 al 30 de diciembre. Se trata de la ... 46ª Olimpiada Marianista, una competición de alumnos de los diferentes colegios marianistas de España, que este año se celebra en Donostia. El evento va a tener dos novedades como son la implicación de varios centros de enseñanza que abrirán sus puertas para que participantes y entrenadores duerman en sus instalaciones y la celebración de una carrera popular por el paseo de La Concha.

El director del colegio Marianistas de San Sebastián, José Eizmendi, explicó que el centenario centro educativo organizó este evento por última vez en 2008. Es un gran encuentro social y deportivo de la comunidad marianista que hará que vengan a la ciudad unas 5.000 personas, entre alumnos (2.000 participantes) y familiares, lo que tendrá una evidente repercusión turística.

Se celebrarán 390 partidos en cuatro días en tres categorías –infantil, cadete y juvenil– de cuatro disciplinas deportivas: baloncesto, fútbol, voleybol y ajedrez. Y la práctica deportiva no solo se realizará de puertas adentro. «Queremos que las 'olimpiadas' se vean en la ciudad y, por ejemplo, habrá una carrera popular por el paseo de La Concha». Las competiciones no solo se celebrarán dentro del colegio de Aldapeta sino en otras instalaciones como los polideportivos Paco Yoldi, Manteo, Pío Baroja y el campo del Bera Bera. «Se van a ver y van a ser accesibles para toda la ciudadanía», indica Eizmendi.

Los 2.000 alumnos participantes y los entrenadores dormirán en literas que se instalarán en ocho colegios entre los que se encuentran el Mary Ward, el Lizeo Santo Tomás o Santa Teresa, además del propio Marianistas, que se convertirán en las 'villas olímpicas' de la competición. Pero los familiares dormirán en hoteles. Cuando en las últimas 'olimpiadas' marianistas celebradas en Madrid se anunció que la siguiente edición sería en San Sebastián se produjo una fuerte ovación entre las familias, que no dudaron en apuntarse a cuatro días de turismo en la capital guipuzcoana.

La edición de este año tiene como lema 'Una marea de ilusiones'. El deporte para los colegios marianistas no solo permite forjar la competitividad de los alumnos sino que es una vía para «educar en valores». En paralelo a los partidos habrá diversas actividades como encuentros en los que participarán jugadores de la Real Sociedad que estudiaron en el colegio o charlas impartidas por profesionales, como la que dará la nutricionista Gabriela Uriarte.