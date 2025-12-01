Donostia promueve hábitos saludables en más de 500 escolares

Aingeru Munguía San Sebastián Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Sebastián se suma a la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que este año se desarrolla bajo el lema 'La participación de la infancia en la ciudad educadora' mediante el impulso de hábitos saludables en dos ikastolas.

Como miembro de la Rece (Red Estatal de Ciudades Educadoras) y de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), la ciudad reafirma su compromiso de seguir creando sinergias entre departamentos municipales y agentes educativos, con el objetivo de consolidar Donostia como un verdadero laboratorio de aprendizajes, ciudadanía y transformación social.

En este marco se sitúa el programa 'Patios Abiertos En Plan Bien', que se desarrolla en los centros educativos Intxaurrondo Hegoa Ikastetxea y Herrera Ikastetxea, y que busca fomentar la salud y promover hábitos saludables en la infancia. El viernes pasado se celebró esta jornada con la presencia del concejal delegado de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, Iñigo García Villanueva, y Stefan Meyer, gerente de la Fundación CSAI de Madrid.

Durante el curso 2024-25, el programa registró 60 niños y niñas inscritos en actividad física, 558 participantes en intervenciones saludables y un total de 637 personas impactadas, con más de 300 horas de sesiones entre actividad física, talleres y trabajo con familias. De cara al curso 2025-2026, el objetivo es ampliar su alcance, ofreciendo dos horas semanales de actividad física, una de hábitos saludables y un taller mensual específico para las familias.

Las sesiones incluirán juegos populares y tradicionales, deportes como balonmano, vóleibol y baloncesto, así como talleres sobre alimentación equilibrada, bienestar emocional y descanso reparador. Además, se reforzará el trabajo con familias para promover el bienestar colectivo y la actividad física conjunta.

El concejal, Iñigo García Villanueva, señaló que «lo verdaderamente relevante es que este compromiso no se queda en una fecha en el calendario. Actividades como estas demuestran que, en Donostia, trabajamos durante todo el año para que la infancia tenga espacios seguros, saludables y accesibles, especialmente en nuestros barrios. Apostar por la salud, por la actividad física y por el acompañamiento a las familias es apostar por la igualdad de oportunidades y por el bienestar de la ciudad que queremos construir».