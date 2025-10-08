Donostia Kultura analiza si se puede ampliar Kontadores para la casa de cultura en Bidebieta

El proyecto más importante en el que Donostia Kultura (DK) se encuentra inmerso en la actualidad es la elaboración de un exhaustivo análisis de las ... necesidades que puede tener la ciudad en el futuro en relación a sus casas de cultura. Este estudio de situación cuenta con el asesoramiento de Kultiba, una consultoría estratégica, de mediación y formación cultural de Zornotza, y ha comenzado con un primer acercamiento entre DK y los grupos políticos municipales en el que estos han presentado su visión sobre el futuro de las casas de cultura.

El objetivo que se plantean los responsables culturales de la ciudad antes de tomar ninguna decisión es tener claras las necesidades que va a tener la ciudad en una década y a cuánta población van a dar servicio estas casas y centros culturales. En ese análisis también será clave examinar en qué zonas de la ciudad tiene que haber un centro cultural, es decir, conocer las necesidades geográficas de Donostia en este ámbito.

El proceso de análisis en el que está inmerso DK deja claro que a «corto plazo» no se va a poder dar una solución al barrio

Las primeras conclusiones a las preguntas que se han puesto encima de la mesa en este análisis las quiere tener DK antes de final de este año, para de ese modo poder comenzar en 2026 a presentar a los grupos municipales los resultados y analizar presupuestos y modelos de gobernanza en los futuros centros culturales.

Al hilo de este proceso, y según ha podido saber este periódico, en el seno de DK son conscientes de que hay un «vacío» en Bidebieta, donde saben que existe una demanda social importante, e incluso política, para instalar una casa de cultura. Pero no solo se está hablando de este barrio del Distrito Este en esas reuniones. También está sobre la mesa qué hacer a medio plazo en la ribera del Urumea, donde los nuevos y futuros desarrollos de Ciudad Jardín, Txomin Enea II y cuarteles de Loiola van a obligar a ampliar la oferta cultural municipal. Y lo mismo sucede con la zona oeste de la ciudad, desde el Infierno hasta Añorga, barrios para los cuales la casa de cultura de Lugaritz se puede quedar corta.

En relación a Bidebieta y dejando claro que a «corto plazo» no se va a poder dar solución a la demanda vecinal, «se está analizando la ampliación de Kontadores, esa es la hipótesis de trabajo más plausible». Preocupa que el espacio no disponga de una biblioteca: «Hay que trabajar en esa opción porque para nosotros es muy importante». Estas fuentes solicitan prudencia –«obviamente aún no hay presupuesto para esta opción»– y reconocen que «estamos trabajando en ello en una fase muy preliminar». Lo que sí tienen claro es que, de hacerse realidad, este centro cultural no se materializaría hasta la legislatura que viene.