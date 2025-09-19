Donostia Kirola ofrece actividades gratuitas la semana que viene en nueve instalaciones

La Semana Europea del Deporte se podrá celebrar desde pasado mañana en San Sebastián con jornadas de puertas abiertas y una oferta especial de actividades ... gratuitas en nueve instalaciones deportivas municipales. Hasta el viernes que viene cualquier persona podrá acceder sin coste y sin la necesidad de presentar la Kirol Txartela a las instalaciones del Gasca, Velódromo y los polideportivos de Egia, Paco Yoldi, Altza, Intxaurrondo, Benta Berri, Etxadi y Bidebieta.

Esta iniciativa está impulsada por Donostia Kirola y se enmarca en la campaña que promueve la Comisión Europea bajo el lema '#BeActive'. Los interesados en participar y descubrir las diferentes opciones que ofrece el Patronato Municipal de Deportes donostiarra solo deberán pasar por el puesto de recepción de cada polideportivo y solicitar la entrada gratuita.

Además, el próximo sábado, las personas abonadas a la Kirol Txartela podrán disfrutar de 260 plazas gratuitas en sesiones dirigidas como circuit training, pilates, total body, latin zumba, GAP, stretching y una master class de maratón de ciclo indoor en el polideportivo Paco Yoldi. Las inscripciones para estas actividades estarán disponibles a partir de este lunes a las 9.00 horas, tanto en línea a través de donostiakirola.eus como de forma presencial en los polideportivos donde se imparten las actividades.

Los datos Lunes 22 a viernes 26. Cualquier persona podrá acceder gratis al Paco Yoldi, Gasca, Velódromo, Egia, Altza, Intxaurrondo, Benta Berri, Etxadi y Bidebieta.

Sábado 27. Los abonados a la Kirol Txartela podrán disfrutar de 260 plazas gratuitas en circuit training, pilates, total body... Hay que inscribirse el lunes 22.

22 de septiembre-14 de junio. Campaña Kirol Ekintzak.

«El deporte municipal es una herramienta clave para mejorar la salud, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía. La próxima semana queremos que todo el mundo se sienta invitado a participar y descubrir lo que ofrece Donostia Kirola», indica sobre esta oportunidad deportiva Iñaki Gabarain, concejal delegado de Deportes.

Los cursos crecen un 21%

Esta programación especial coincide con el inicio de los cursos de la nueva temporada de la campaña Kirol Ekintzak, que se desarrollará del 22 de septiembre al 14 de junio de 2026. Más de 7.200 personas comenzarán sus cursos ese mismo día, lo que supone un incremento del 21 % respecto al curso anterior. La inscripción permanece abierta durante toda la campaña, mientras queden plazas disponibles, y se prevé que la participación final supere las 10.000 personas.

Como en ediciones anteriores, la natación infantil vuelve a ser una de las opciones más demandadas, con 2.000 niños y niñas inscritos. Entre las personas adultas, destacan pilates, gimnasia acuática y total body. También el colectivo mayor de 65 años mantiene una participación significativa, con más de 1.200 personas inscritas en gimnasia en sala, piscina y natación adaptada. En el caso de los jóvenes, sobresalen propuestas como Cross Training, TRX y Circuit Training.