La semana que viene se podrá acceder gratis, entre otras instalaciones, a la piscina del polideportivo de Etxadi. Lusa
San Sebastián

Donostia Kirola ofrece actividades gratuitas la semana que viene en nueve instalaciones

Se podrá acceder sin coste ni Kirol Txartela al Gasca, Velódromo y los polideportivos de Egia, Paco Yoldi, Altza, Intxaurrondo, Benta Berri, Etxadi y Bidebieta

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:47

La Semana Europea del Deporte se podrá celebrar desde pasado mañana en San Sebastián con jornadas de puertas abiertas y una oferta especial de actividades ... gratuitas en nueve instalaciones deportivas municipales. Hasta el viernes que viene cualquier persona podrá acceder sin coste y sin la necesidad de presentar la Kirol Txartela a las instalaciones del Gasca, Velódromo y los polideportivos de Egia, Paco Yoldi, Altza, Intxaurrondo, Benta Berri, Etxadi y Bidebieta.

