Donostia fija en 4,1 millones la compensación a pagar a Baika por anular la concesión de Bretxa

Polémica por la carga y descarga de las caseras

Tras la polémica por la reubicación definitiva de las caseras en el interior de Pescadería, junto al resto de asentadores del mercado, EH Bildu agitó ayer el tablero con otro asunto con el que no están de acuerdo las baserritarras. Movilidad ha prohibido la circulación por la calle San Juan para preservar su carácter peatonal, lo que impide a las caseras a hacer la carga y descarga en la plaza, como venían realizando durante los últimos años.

EH Bildu señaló en rueda de prensa que las plazas habilitadas para carga y descarga en la calle Aldamar «no reúnen las condiciones necesarias» y se preguntó por qué el gobierno municipal no «prioriza» la labor de «quienes vienen a trabajar cada día». El portavoz Juan Karlos Izagirre y la concejala Itziar Iturri señalaron que hoy está prevista una reunión de las baserritarras con Movilidad y pidieron que el ejecutivo sea sensible a sus demandas «y no se priorice la comodidad de turistas y visitantes en detrimento de un sector estratégico».

Fuentes de Movilidad respondieron que se ha dejado la calle San Juan para los peatones no porque se piense en los turistas sino, entre otros, «en los escolares de la ikastola Orixe que la utilizan». Recordaron que al iniciarse las obras de la Bretxa quedó claro que la carga y descarga volvería a la calle Aldamar. Fuentes de Fomento señalaron que con las caseras reubicadas en Pescadería, algo a lo que también se opone EH Bildu, desaparecerán los problemas porque la carga y descarga se efectuará dentro del propio edificio.