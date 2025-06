Donostia no baja del medio millar de denuncias por robo de bicicletas cada año

«Tengo dos bicis nuevas en casa, pero uso una vieja para que no me la roben»

os usuarios de bicicletas buscan la manera para evitar ser víctima de robos. Algunas tácticas pasan por evitar bicicletas llamativas o excesivamente caras, usar un buen candado y atar elementos sustraibles como las ruedas o el sillín. Estas técnicas se aprenden con la experiencia. Mar comenta que tras el robo de la bicicleta de su hija ha tomado medidas: «Uso una 'mierdecilla' de bici para que no me la roben; tengo dos nuevas en casa, en un trastero, que no las saco».

Hay muchos casos de robos de bicis, pero también de sillines o ruedas, y no necesariamente en lugares inhóspitos o a altas horas de la noche. Marta cuenta que trataron de sustraer su bici a plena luz del día delante de la facultad de Empresariales de la UPV, pero tuvo la suerte de tener un buen candado que impidió el robo, aunque se la encontró boca abajo con el hierro del candado «completamente enrollado».

Imanol actualmente usa la bicicleta de su novia, ya que ha sido víctima de dos robos: la primera frente a su colegio y la segunda en la estación de Euskotren de Zarautz, ambos a plena luz del día. Natalia también se ve obligada a emplear la bicicleta de su madre, tras desaparecer la suya frente a la playa de La Concha.

Iñigo explica que su familia ha empezado a usar Dbizi después de que su hermano fuese víctima de un robo. Su historia es un poco diferente, ya que el hermano de Iñigo decidió dejar la bicicleta sin candado delante del colegio Jesuitak, confiando en que es una zona relativamente segura, sin embargo cuando fue a buscarla ya no se encontraba allí.

Pero no solo hay historias con finales trágicos, también hay finales felices. Silvia relata que solía dejar candada su bicicleta en la misma farola todos los días, cerca del Seminario del barrio del Antiguo, sin embargo un día al volver de la universidad su vehículo no estaba aunque el candado seguía en perfecto estado en la farola. Asumió que le habían robado la bici y decidió ir a denunciarlo unos días después, pero no le hizo falta ya que encontró en la misma farola la bicicleta junto a dos policías. Los agentes le explicaron que se había olvidado de candar la bicicleta y un vecino al ver el error la había guardado y había dejado una nota aclaratoria que, esa sí, debió desaparecer con el viento.